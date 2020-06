Harry Potter : une vidéo d'une heure compile toutes les scènes coupées de la saga

Que ceux qui ont versé une larme en regardant la scène finale de la saga Harry Potter se rassurent : des dizaines de séquences coupées restent encore à découvrir. Elles ont toutes été compilées par un compte YouTube dédié au sorcier à lunettes, dans une vidéo qui dure presque une heure.

C'est le compte YouTube Accio Potterheads qui affirme avoir réuni toutes les scènes que les réalisateurs ont décidé de laisser de côté.

Si certaines arrachent un sourire (Hagrid dans un métro londonien dans «Harry Potter à l'école des sorciers», Ron et Hermione faisant des ricochets dans «Les Reliques de la Mort - partie 1»), d'autres donnent une toute autre dimension aux personnages. On y voit notamment les adieux étonnament émouvants entre la famille Dursley et le personnage principal dans l'avant-dernier volet de la saga.

En tout, la chaîne qui réunit des milliers de Potterheads ne compte pas moins de 85 vidéos, dont la très grande majorité est dédiée à la célèbre saga.