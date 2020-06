«Le Seigneur des anneaux» : que sont devenus les acteurs de la saga ?

Cela fait dix-sept ans qu’est sorti le dernier volet de la cultissime trilogie «Le Seigneur des Anneaux», tiréé de l'oeuvre de J.R.R.Tolkien. Depuis, les nombreux acteurs qui ont porté la saga ont fait du chemin. Alors que TF1 va diffuser - après Harry Potter - l'intégralité des trois films dès le 9 juin, voici ce que sont devenus les principaux comédiens.

Elijah Wood – Frodon

Connu mondialement grâce à son rôle de Frodon Saquet, qui porte l’anneau de pouvoir, Elijah Wood a ensuite enchainé par des films plus «confidentiels», même si certains, comme «ternal Sunchine of The Spotless Mind», «Hooligans» ou «Maniac», l’ont à nouveau remis sur le devant de la scène. En 2012, avec la nouvelle trilogie de Peter Jackson, «Le Hobbit», il a repris son rôle de Frodon pour un clin d’œil dans le premier volet.

En parallèle de sa carrière cinématographique, régulière mais éloignée des blockbusters, il a aussi donné sa voix à des personnages de la série d’animation «Robot Chicken» ou bien, pour les fans de jeux vidéo, celle de Spyro, le petit dragon bleu, ou du frère de Kratos, dans «God of War III».

Il a par ailleurs eu son premier enfant cette année avec la productrice Mette-Marie Kongsved.

Liv Tyler – Arwen

La filmographie de l’interprète d’Arwen n’a pas décollé depuis la trilogie. Elle a pris part au blockbuster «L’Incroyable Hulk» ou, plus récemment, «Ad Astra».

Elle a néanmoins joué dans la série «The Leftovers», grand succès critique. Son visage se retrouve également sur les affiches et les spots publicitaires de la marque de parfum française Givenchy, dont elle est égérie depuis la fin du «Seigneur des Anneaux».

Viggo Mortensen – Aragorn

Tête d’affiche du «Seigneur des Anneaux» pour son rôle d’Aragorn, héritier du trône du Gondor, Viggo Mortensen est, avec Cate Blanchett, l’acteur ayant eu la carrière la plus aboutie après la trilogie.

Si son CV ne déborde pas de films, il a su la plupart du temps les choisir et les interpréter avec qualité. En témoigne ses récompenses obtenues notamment pour «A History of Violence», «Les Promesses de l’Ombre», «La Route», «A Dangerous Method», «Loin des Hommes» ou encore «Captain Fantastic».

Dernièrement, sa performance dans «Green Book» a été largement saluée par la critique, obtenant de nombreuses nominations prestigieuses.

En parallèle, Viggo Mortensen publie des ouvrages de photographies et textes, souvent poétiques. Il met parfois ses écrits en musique, et les publie sous forme d'albums. Pour l’anecdote, le chant d’Aragorn lors de son couronnement à la fin de la trilogie est de sa composition.

Lors de la campagne américaine de 2016, il avait soutenu la candidate écologiste Jill Stein, puis Bernie Sanders.

Orlando Bloom – Legolas

Sûrement l’acteur dont le rôle dans la trilogie (il y joue l’elfe Legolas) a eu le plus de répercussion sur la suite de sa carrière. Il a obtenu l’un des principaux rôles dans «Pirates des Caraïbes», puis dans «Troie» et «Kingdom of Heaven».

Des blockbusters qui l’ont alors fait passer dans la catégorie «people», tandis que ses apparitions au cinéma se sont faites plus rares, avant qu’il ne reprenne son rôle de Legolas dans «Le Hobbit».

Côté vie privée, après avoir eu un enfant avec le mannequin Miranda Kerr, il est désormais en couple avec la chanteuse Katy Perry.

Dominic Monaghan – Merry

L’interprète de Merry a tout de suite enchainé après «Le Seigneur des Anneaux» avec une série télé qui a connu elle aussi un grand succès : «Lost». Il a ensuite été nettement moins en vue, hormis sa présence dans d’autres séries («Flashforward», «100 Code») et au casting de «X-Men Origins : Wolverine» ou dernièrement dans l’épisode 9 de «Star Wars, l’Ascension de Skywalker».

Il a entre-temps prêté ses traits dans un clip d’Eminem et Rihanna («Love The Way You Lie») et fait sa propre émission, Wild Things with Dominic Monaghan, où il explore la nature sur les différents continents de la planète.

Ian McKellen – Gandalf

Guide de la communauté de l’anneau avec son rôle de Gandalf (le gris, puis le blanc), Ian McKellen, qui avait déjà une longue carrière avant la trilogie, a multiplié les projets par la suite. Il incarne notamment Magnéto dans la très prolifique saga des «X-Men», et a été vu dans «Da Vinci Code».

Il a évidemment repris son bâton de magicien pour la trilogie du «Hobbit», et a incarné un Sherlock Holmes vieillissant dans «Mr. Holmes». Dernièrement, il était au casting de la comédie musicale/fantastique «Cats».

Sean Astin – Sam

Sean Astin, alias, Sam, le fidèle compagnon de Frodon (et véritable héros de la trilogie pour certains), n’a malheureusement pas eu la carrière cinématographique qu’il pouvait espérer, se rappelant surtout aux téléspectateurs par des rôles dans des séries comme «24 Heures Chrono» ou «Stranger Things».

Pour les fans de la saga, Sean Astin a écrit un livre sur son expérience, intitulé «There and Back Again : an Actor’s Tale». Il s’est aussi engagé en politique, notamment au côté d’Hillary Clinton.

Sean Bean – Boromir

Un acteur devenu culte, pour sa propension à incarner un personnage qui se fait tuer rapidement... Après celui de Boromir, abattu à la fin du premier film du «Seigneur des Anneaux», il devient Ned Stark, patriarche de la famille Stark dans «Game of Thrones», qui se fait décapiter à la fin de la première saison.

Sans avoir encore eu la chance d’obtenir le premier rôle fort de sa carrière, celle-ci est particulièrement fournie. On a pu, entre nombreux autres films, le voir dans «Troie», «Percy Jackson», «Jupiter : le Destin de l’Univers» ou «Seul sur Mars». Il a aussi joué dans la série «The Frankenstein Chronicles».

Billy Boyd – Pippin

Très peu présent sur les écrans depuis la trilogie, Billy Boyd (Pippin), qui s’est affiché au casting de «Master and Commander» ou de «Glenn», a créé un groupe de rock, nommé Beecake.

Si les fans du Seigneur des Anneaux se souviennent de la tristesse et la beauté de son chant pour Denethor, dans le troisième volet de la saga, il a récidivé pour le dernier film du «Hobbit», dont il a signé la chanson-titre.

John Rhys-Davies – Gimli

Si l’Anglais qui a prêté ses traits au nain Gimli avait déjà tourné dans de nombreux films avant la trilogie, celle-ci ne lui a pas permis de lui donner un second souffle. Présent au casting de multiples long-métrages, la plupart sont directement sortis en DVD.

Il a néanmoins pu ravir les amateurs du genre fantastique une nouvelle fois, en obtenant un rôle récurrent dans la série «Les Chroniques de Shannara».

Ian Holm – Bilbon

Les trois-quarts de sa brillante carrière s’étant déroulés avant le tournage du «Seigneur des anneaux», l’interprète de Bilbon Saquet a néanmoins pu être aperçu dans quelques films d’importance depuis, tels que «Le Jour d’Après», «Aviator» ou «Lord of War».

Malgré des problèmes de santé qui l’ont empêché de retourner en Nouvelle-Zélande, il a logiquement repris son rôle dans «Le Hobbit» (lorsqu’il s’agissait du Bilbon âgé, évidemment). Il a aujourd’hui 88 ans.

Cate Blanchett – Galadriel

Le CV de l’interprète de la reine elfe Galadriel parle pour elle. Avec «Aviator» et «Blue Jasmin», son après «Seigneur des Anneaux» s’est agrémenté de deux Oscars. En 2007, elle a même été classée par le Time parmi les 100 personnalités les plus influentes du monde.

Dans sa filmographie depuis la trilogie, on retrouve des succès critiques comme «Babel», «Chronique d’un Scandale» ou «Elizabeth : l’Âge d’Or», et des films populaires et blockbusters tels que «Robin des Bois», «Thor : Ragnarok» ou «Ocean’s 8». Elle a également repris son rôle de Galadriel dans «Le Hobbit».

Elle a par ailleurs été décorée de la médaille de Chevalier des Arts et des Lettres, en 2012, à Paris.

Hugo Weaving – Elrond

L’après trilogie a été fructueuse pour l’interprète du seigneur Elrond, qui s’est fait connaitre au même moment pour son rôle de l’agent Smith dans les «Matrix». Il a multiplié les tournages, parmi lesquels «V pour Vendetta» (c’est lui derrière le fameux masque), «Captain America : First Avenger», «Cloud Atlas», «Tu ne Tueras Point» ou encore «Mortal Engines».

C’est aussi lui qui donne sa voix à Mégatron, dans «Transformers». Enfin, comme de nombreux acteurs de la trilogie, il est présent dans «Le Hobbit».

Christopher Lee – Saroumane

Décédé en 2015 à l’âge de 93 ans, Christopher Lee, qui a prêté ses traits au sorcier maléfique Saroumane, a la particularité d’avoir joué dans une autre saga culte : «Star Wars». Il a en effet incarné le Comte Dooku dans «L’Attaque des Clones» et «La Revanche des Siths».

L’acteur, qui a été l’un des plus prolifiques du Royaume-Uni (plus de 225 films à son actif), a beaucoup collaboré avec Tim Burton pour ses dernières apparitions sur grand écran. Il était ainsi au casting des «Noces Funèbres», d’«Alice au Pays des Merveilles» ou de «Dark Shadows».

Comme Ian Holm (Bilbon Saquet), il a étrenné une dernière fois son rôle de Saroumane pour «Le Hobbit», malgré une santé qui ne lui a pas permis de tourner en Nouvelle-Zélande.

David Wenham – Faramir

L’Australien est devenu un habitué des blockbusters depuis la trilogie. Il a joué dans «Van Helsing», «300», «Public Enemies» ou encore dans le dernier «Pirate des Caraïbes».

Sur le petit écran, il a notamment fait partie du casting de la série Marvel, «Iron Fist».

Miranda Otto – Eowyn

Expliquant n’avoir aucune envie de devenir aussi célèbre que sa compatriote Nicole Kidman, Miranda Otto a décidé de partager sa carrière entre quelques films grand public et des pièces de théâtre. Elle a notamment joué dans «La Guerre des mondes», «I, Frankenstein» ou le second voleur du film d’horreur «Anabelle».

Il est aussi possible de la voir dans la série Netflix «Les Nouvelles Aventures de Sabrina».

Karl Urban – Eomer

Le rôle d’Eomer a permis à Karl Urban de s’ouvrir les portes des blockbusters. Il a joué dans «Les Chroniques de Riddick» puis «La Mort Dans la Peau», avant que J.J.Abrams ne lui propose le rôle du docteur McCoy pour le reboot de «Star Trek». Il a interprété ce personnage trois fois, avant d’apparaitre dans «Thor : Ragnarok».

Il a aussi obtenu des rôles importants dans des séries attendues comme «Almost Human» et surtout dans celle d'Amazon Prime vidéo, «The Boys».

