Daniel Radcliffe réagit aux propos jugés transphobes de J.K. Rowling

Daniel Radcliffe l'affirme : il n'est «vraiment pas question d'une querelle» entre lui et J.K. Rowling. Mais, en tant que volontaire depuis plus de dix ans pour l'association The Trevor project, qui vient en aide aux jeunes LGBTQ, l'interprète d'Harry Potter s'est «senti obligé» de réagir aux propos jugés transphobes de l'écrivaine.

Il a justement choisi le site de The Trevor project pour s'exprimer. Et s'il ne nie pas que «Jo (Joanne Rowling, ndlr) est incontestablement responsable du virage qu'a pris [sa] vie», l'acteur ne cache pas son désaccord par rapport aux prises de position récentes de la romancière.

Cette dernière a suscité la colère des internautes en insinuant sur Twitter que seules les femmes ont leurs règles, excluant ainsi les personnes transgenres et non-binaires, qui peuvent être réglées, ou même certaines femmes qui, pour diverses raisons, ne le sont pas.

“78% of transgender and nonbinary youth reported being the subject of discrimination due to their gender identity. It’s clear that we need to do more to support transgender and nonbinary people”





Thank you Daniel Radcliffe for all your support https://t.co/C56gu10Fkk — The Trevor Project (@TrevorProject) June 9, 2020

J.K. Rowling s'est défendue d'être transphobe, affirmant son profond respect pour cette communauté, tout en continuant d'insister sur la réalité du sexe biologique. «Si le sexe n’existe pas, il n’y a pas d’attirance entre les personnes de même sexe. Si le sexe n’existe pas, la réalité que vivent les femmes dans le monde est effacée. Je connais et j’aime des personnes trans, mais effacer le concept même de sexe empêche beaucoup de personnes de parler de leurs vies. Ce n’est pas de la haine que de dire la vérité», écrivait la romancière sur Twitter.

«Les femmes transgenres sont des femmes», répond Daniel Radcliffe. Tout propos disant le contraire nie l’identité et la dignité des personnes trans, et va à l’encontre de tous les conseils donnés par des associations spécialisées ayant bien plus d’expertise en la matière que Jo ou moi.»

Faisant appel aux données de The Trevor project, l'acteur indique que «78% des jeunes trans et non-binaires ont été victimes de discrimination liée à leur identité de genre». Le signe selon lui «que nous devons en faire davantage» pour les soutenir, en commençant par ne pas «nier leurs identités».

L'interprète d'Harry Potter s'adresse ensuite directement «à toutes les personnes qui voient leur rapport aux livres terni ou amoindri» à cause de cette polémique.

«Si ces livres vous ont appris que l’amour est la plus puissante des forces dans l’univers entier, capable de tout surmonter ; s’ils vous ont appris que la force réside dans la diversité, et que l’idée dogmatique d’une "pureté" mène à l’oppression de populations vulnérables ; si vous croyez qu’un personnage est trans, non-binaire, gender fluid, homosexuel ou bisexuel ; si vous avez trouvé quoi que ce soit dans ce récit qui a résonné en vous et vous a aidé à un moment ou un autre de votre vie… alors ça reste entre vous et le livre que vous avez lu, et c’est quelque chose de sacré. Selon moi, personne ne peut y toucher.»

