«Mourir peut attendre» : un lourd secret de James Bond révélé par les notes de production

A cause de l’épidémie de coronavirus, la sortie de «Mourir peut attendre» de Cary Fukunaga a été repoussée au 11 novembre. Mais des notes de production mises en vente auraient fuité sur le site eBay, révélant une partie des 25e aventures de James Bond. Attention, spoiler à venir.

Ces documents révèleraient une information de taille selon le Daily Mail : l’agent 007 serait papa. Les notes de production évoquent en effet la présence d’une certaine fillette prénommée Mathilde et âgée de 5 ans, qui serait incarnée à l’écran par Lisa-Dorah Sonne. Ce nouveau personnage serait le fruit de l’amour entre James Bond et le docteur Madeleine Swann (Léa Seydoux) que l’espion avait rencontrée dans «Spectre» de Sam Mendes, sorti au cinéma en 2015.

Alors que cet épisode inédit sera l’occasion pour l’acteur Daniel Craig de faire ses adieux au héros emblématique, une source proche du film a confirmé dans cet article du tabloïd britannique que James Bond goûterait en effet aux joies de la paternité. «Daniel voulait faire de ce film le plus surprenant et le plus divertissant à ce jour», confie-t-elle. Si cette information se révèle exacte, cela apporterait un twist des plus excitants au scénario de la saga réécrit par Phoebe Waller-Bridge.

Dans «Mourir peut attendre», James Bond a abandonné son costume d’espion pour profiter de la vie en Jamaïque. Jusqu’au jour où son ami de la CIA, Felix Leiter, lui demande de reprendre du service pour sauver un scientifique. Et selon les dernières rumeurs, le méchant, incarné par Rami Malek, pourrait bien utiliser la fille de James Bond comme monnaie d’échange et atteindre ainsi en plein cœur le célèbre agent 007.

