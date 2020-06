Banksy : une œuvre du street artist volée au Bataclan découverte dans une ferme en Italie

Plus d’un et demi après avoir été dérobée, la porte de sortie de secours du Bataclan ornée d'une œuvre attribuée à Banksy et réalisée en hommage aux victimes des attentats du 13 novembre 2015 a été retrouvée en Italie. Elle avait été découpée à la meuleuse en janvier 2019.

C’est dans la région des Abruzzes, dans le centre de la péninsule italienne, à l’occasion d’une opération initiée à la demande de la police française, que les forces de l’ordre des deux pays ont mis la main sur ce dessin au pochoir représentant un personnage féminin au regard abattu.

« Nous avons récupéré la porte volée au Bataclan avec une œuvre de Banksy représentant la jeune fille triste », a annoncé à l'AFP un officier supérieur des carabiniers à Teramo (centre). Elle aurait été découverte dans une ferme de la campagne des Abruzzes selon le quotidien La Repubblica.

En janvier 2019, le Bataclan avait fait part de ce vol dans un tweet.

L’œuvre de @originaIbanksy hommage aux victimes du 13/11 a été volée. pic.twitter.com/FMHoobzRXm — Bataclan (@bataclan_) January 26, 2019

D'autres oeuvres dérobées

Ce n’est pas la première fois qu’une œuvre de l'artiste habitué à donner son point de vue sur de nombreux sujets sociétaux sur les murs des grandes capitales, de New York à Paris en passant par Londres, est dérobée. Début septembre 2019, un dessin réalisé sur l’envers d’un panneau d’entrée d’un parking, près du Centre Pompidou et mettant en scène un petit rat au museau masqué brandissant un crayon (ou un cutter), s’était lui aussi volatilisé. Le Centre Pompidou, avait déposé plainte «pour vol et dégradation, au sein d'un espace relevant de son périmètre».

Si l’œuvre en question n’a pas été retrouvée, un homme a été inculpé en février par la justice française dans le cadre de cette affaire. Il affirme avoir agi à la demande du célèbre street artist. Alors que le voleur présumé serait proche de «l'univers de l'art urbain», selon son avocat, d'autres dessins de Banksy, qui cultive toujours son anonymat, ont été saisies lors de perquisitions menées dans le cadre de cette affaire.

Des vols qui n'arrêtent pas le street artiste britannique. Début mai, il dévoilait dans les couloirs de l'hôpital de Southampton, une nouvelle toile rendant hommage aux soignants. Cette dernière baptisée « Game Changer» sera mise aux enchères au profit de la NHS, le système de santé britannique.