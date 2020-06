Disney travaille sur une comédie musicale inspirée des tubes de Lionel Richie

Les comédies musicales connaissent un franc succès outre-Atlantique. Après «La La Land» de Damien Chazelle ou les biopics «Bohemian Rhapsody» et «Rocketman», Disney prépare de son côté un long-métrage qui reprendra les plus grandes tubes du chanteur Lionel Richie.

Selon des informations révélées par Variety, la firme aux grandes oreilles va puiser dans le catalogue des chansons de l’artiste américain, qui fêtera ses 71 ans le 20 juin, pour développer une histoire autour de celles-ci, comme ce fut déjà le cas pour «Mamma Mia !» qui reprenait les morceaux du groupe suédois culte Abba.

Baptisé «All night long», en référence à l’un des plus gros tubes de Lionel Richie, ce projet sera produit par le chanteur lui-même. «De grandes choses en préparation», a-t-il écrit sur son compte Twitter. Célèbre pour la comédie «Crazy Rich Asians», Pete Chiarelli s’occupera de l’écriture du scénario.

Big things in the works! https://t.co/PAYKrTUJDO — Lionel Richie (@LionelRichie) June 9, 2020

Juré de l’émission «American Idol» diffusée aux Etats-Unis sur ABC, chaîne dont Disney est propriétaire, Lionel Richie a vendu plus de 100 millions d’albums au cours de sa carrière, et a remporté en 1986 l’Oscar de la meilleure chanson originale pour «Say You, Say Me», extraite du film «Soleil de nuit» de Taylor Hackford.

