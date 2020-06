Festival de Deauville : Vanessa Paradis présidera l’édition 2020

Alors que l’épidémie de coronavirus a bouleversé l’agenda des événements culturels, le Festival du cinéma américain de Deauville se tiendra du 4 au 13 septembre. L’actrice et chanteuse Vanessa Paradis sera la présidente de cette 46e édition, succédant à Catherine Deneuve.

«Il y avait 1001 raisons de convier Vanessa Paradis : son ascension aussi précoce que durable, ses terrains d’expression variés - la chanson, le cinéma, la mode -, son parcours de femme généreuse, responsable et engagée, sa carrière internationale aux multiples facettes... Son talent et sa notoriété séduisent tous les publics y compris au-delà de nos frontières. Mais c’est avant tout une artiste atypique et audacieuse que nous avons voulu honorer», a écrit, ce mercredi dans un communiqué officiel, Bruno Barde, directeur du festival.

César du meilleur espoir féminin pour son rôle dans «Noce Blanche» de Jean-Claude Brisseau sorti en 1989, l’ex-femme de Johnny Depp a ensuite tourné sous la direction de nombreux réalisateurs comme Jean Becker, Patrice Leconte, Yann Gonzalez, Pascal Chaumeil ou encore Samuel Benchetrit, son mari, tout en assurant en parallèle une belle carrière de chanteuse.

Cette édition 2020 rendra par ailleurs un vibrant hommage à l’acteur Kirk Douglas, disparu en février dernier, à l’âge de 103 ans. Cette légende du cinéma était venu au festival normand à deux reprises en 1978, puis en 1999.

L’événement se veut aussi solidaire des autres manifestations dédiées au 7e art qui ont été annulées en raison du Covid-19. Des films qui auraient dû être présentés au Festival de Cannes et au Festival du film d’animation d’Annecy, seront programmés. Mettant en lumière aussi bien des productions hollywoodiennes que des longs-métrages indépendants, Deauville dévoilera cette année plus d’une soixantaine d’œuvres.

