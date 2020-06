Wejdene : qui est cette chanteuse qui fait le buzz sur TikTok ?

Son nom est sur toutes les lèvres. Depuis la sortie de son clip «Anissa» le 27 mai, la chanteuse Wejdene cartonne sur les plates-formes musicales et les réseaux sociaux. Mais qui est cette jeune artiste qui suscite autant d'intérêt auprès des internautes ?

«Alors comme ça tu m'as trompée/T'as cru qu'j'allais pas capter et t'as changé d'parfum, d'numéro/Comme si par les keufs t'étais recherché/Apparemment tu n'm'aimes pas/C'est une autre que t'aimes/Tu parles avec une Anissa/Mais moi j'm'appelle Wejdene». C’est grâce à ces paroles qui se moquent apparemment de la langue française et ne sont pas sans rappeler certains refrains d’Aya Nakamura, que la jeune Wejdene est devenue la nouvelle star du web en seulement quelques jours. Le morceau qui évoque une histoire de tromperie entre son ex et sa cousine Anissa, enregistre déjà plus de 5 millions de vues sur YouTube.

Pendant le confinement, à la mi-avril, la chanteuse de R’n’B d’origine tunisienne et qui vit à Brunoy dans l’Essonne, a publié la chanson sur le réseau social TikTok très prisé par les adolescents. Wejdene a même proposé un challenge qui consistait à reprendre une chorégraphie assez courte sur le titre, avec un carton à la clé : près de 900 000 abonnés ont participé à ce défi.



Voir cette publication sur Instagram (@wejdene.bk) le



21 Mai 2020 à 6 :47 PDT



Voir cette publication sur Instagram (@wejdene.bk) le



12 Mai 2020 à 12 :23 PDT

L’artiste au franc parler a par ailleurs signé un contrat avec le label indépendant Guette Music dirigé par le producteur Feuneu.

Si «Anissa» est son plus gros succès jusqu’à présent, elle a déjà dévoilé deux morceaux intitulés respectivement «J’attends» et «J’peux dead». Les projets, elle n’en manque pas avec la volonté de diffuser régulièrement de nouveaux titres, et l’espoir, un jour, de collaborer avec le rappeur Jul.

Retrouvez toute l'actualité musicale ICI.