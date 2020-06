Opéra de Paris : Bastille et Garnier resteront fermés jusqu’à fin 2020

Les rideaux des deux scènes de l’Opéra de Paris resteront baissés les six prochains mois. Alors que nombre de salles prévoient d'accueillir à nouveau le public dès septembre, les représentations du Palais Garnier sont annulées jusqu’à la fin de l’année 2020, et celles de l’Opéra Bastille jusqu’à la mi-novembre 2020, a annoncé l’institution ce jeudi 11 juin.

Tandis que les conditions de réouvertures des théâtre et salles de spectacle sont strictement encadrées - jauge limitée, masque obligatoire, distance physique imposée - provoquant d’ailleurs des critiques dans le monde du spectacle, la maison d'opéra a en effet pris la décision d’avancer les travaux de rénovation prévues dans ses deux établissements. Initialement programmés à l’intersaison 2021, les travaux débuteront dès juillet 2020, soit dans quelques semaines à peine.

« En raison de la situation sanitaire et des incertitudes et contraintes qu’elle entraine pour la tenue des répétitions, l’accueil du public et la possibilité pour les artistes de s’exprimer dans des conditions satisfaisantes à la rentrée, l’Opéra national de Paris a pris la décision, approuvée par son conseil d’administration, d’engager par anticipation, dès juillet 2020, des opérations de rénovation de certains de ses équipements scéniques », a expliqué l’Institution dans un communiqué.

« Cette anticipation des travaux offrira ainsi un espace de programmation plus large à partir de mi-2021, période où l’environnement sera plus propice à la présentation des spectacles et à l’accueil du public qu’à la rentrée 2020 », a ajouté l’Opéra.

Une programmation repensée, les visites du Palais Garnier maintenue

Alors que la programmation du Palais Garnier est annulée jusqu’à fin décembre 2020, l’Opéra Bastille rouvrira ses portes le 24 novembre 2020 avec « La Traviata » de Giuseppe Verdi, programmée à l'origine au Palais Garnier. «Carmen» de Bizet et «La Bayadère» chorégraphiée par Rudolf Noureev clôtureront l’année 2020.

Une programmation alternative pourrait être envisagée par l’Opéra durant les travaux, notamment avec des concerts et des ballets présentés devant le rideau de fer du Palais Garnier ou dans les espaces non impactés par les travaux. Le Palais Garnier restera ouvert aux visites durant les travaux. Les activités à l’Ecole de danse et celles de l’Académie ne sont pas non plus interrompues.

Cette décision fait par ailleurs suite à une autre annonce d'importance pour l'institution qui fêtait en 2019 ses 350 ans d'existence. Celle de Stéphane Lissner, directeur général de l’Opéra de Paris depuis 2014, qui dans un entretien accordé au Monde et publié ce jeudi 11 juin, a fait savoir qu’il quitterait son mandat fin 2020, avant le terme de ce dernier, initialement escompté pour juillet 2021. Il cède sa place à l’Allemand Alexander Neef, qui prendra la tête de l’Institution dès le début de l’année 2021. Un départ anticipé qu’il a justifié ainsi : « la situation l’exige. L’urgence de la situation économique va exiger des prises de décision drastiques et immédiates, qui auront un impact social important. Elles ne doivent et ne peuvent être prises que par ceux qui auront les rênes de la maison dans le futur, en l’occurrence, mon successeur, Alexander Neef, et son directeur adjoint, Martin Ajdari. C’est pourquoi, à partir de janvier 2021, j’ai choisi de m’effacer afin qu’il n’y ait plus qu’un seul patron à bord », ajoutant par ailleurs que l’Opéra de Paris, suite, entre autres, aux grèves puis au confinemen, affichait 40 millions d'euros de dettes.

