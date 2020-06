Le Point Virgule, Bobino, le théâtre Antoine...vont rouvrir pour une date unique le 22 juin

Afin de célébrer l’art vivant, Jean-Marc Dumontet rouvrira le temps d’une soirée, le 22 juin, cinq salles de spectacle dont il est propriétaire. Parmi elles : le mythique Point Virgule, le Grand Point virgule ou encore Bobino. Ces soirées seront uniquement ouvertes sur invitations aux personnels soignants, aux pompiers et aux fidèles spectateurs de ces établissements. De son côté, le Madame Sarfati, nouveau comedy club porté entre autres par Fary et inauguré en novembre dernier, accueillera lui le grand public le 22, avant de reprendre sa programmation dès le 9 juillet.

Ce n’est pas une réouverture ferme et définitive qui attend les spectateurs le 22 juin, mais plutôt une soirée de fête avant d’attendre la reprise définitive de l’activité. Alors qu’en mai dernier Edouard Philippe avait annoncé que « les salles de spectacle en zone orange - dont faisait partie l’Ile-de-France, aujourd’hui en zone verte (ndlr) - allaient pouvoir rouvrir dans des conditions sanitaires strictes», Jean Marc Dumontet, propriétaire de six salles de théâtre parisiennes dont le Point Virgule et le Grand Point Virgule, a voulu répondre à cette décision symbolique et pleine d’espoir pour un secteur à l'arrêt depuis le 15 mars.

« Le 22, nous devons marquer le coup, nous devons fêter le théâtre », expliquait à cnews.fr, le producteur au lendemain de l’allocution du premier ministre. « Certains de mes théâtres seront ouverts le 22, mais le 23, nous serons fermés. Je veux que l’on avance, que l’on soit constructif, imaginatif ».

Une promesse tenue, puisque le mythique Point Virgule, son petit frère Le Grand Point Virgule, Bobino, le théâtre Antoine ainsi que le théâtre Libre accueilleront, le 22 juin prochain, leurs premiers spectateurs dans des conditions sanitaires strictes : jauge limitée, distance sociale et port du masque obligatoire. Entre humour, lecture, théâtre et danse hip hop, l’art vivant y sera célébré, après trois mois de fermeture.

Les artistes du Point Virgule joueront dans la rue

Au Point Virgule, jamais à court d’idées, les retrouvailles entre le public et les artistes se feront dans la rue. Trop petite pour accueillir les spectateurs en respectant les règles en vigueur, ce n’est pas entre les murs de l’une des plus petites salles parisiennes que se produiront les humoristes à l’occasion de cette soirée hommage aux soignants, mais devant la façade du théâtre, situé rue Sainte-Croix de la bretonnerie. Cette dernière devrait être privatisée pour l’occasion, et des chaises seront installées sur le trottoir. Au total, trois représentations seront organisées sur l’asphalte à 19, 20 et 21 h, autour d’un plateau d’humoristes composé entre autres d’Alexis Le Rossignol, Pierre Thévenoux, Doully , Tania Dutel et animé par la troupe du grand showtime.

« Comme si le spectacle avait lieu au Point Virgule, nous avons voulu proposer trois créneaux », explique Antoinette Colin, directrice artistique du Point avant de poursuivre : « au total, une quinzaine d'artistes viendront jouer 6 à 8 minutes sur une scène en extérieur. Avec ce dispositif, nous pourront accueillir au moins autant de spectateurs que le peut le vrai Point Virgule, à savoir une centaine de personnes, tout en respectant les mesures barrières ». Une soirée symbolique dont le message est «on ne lâche rien». « Il faut essayer de remettre le pied à l'étrier. Si on ne s'y remet pas, nous serons les premiers à se tirer une balle dans le pied», poursuit-elle. Et si les artistes sont impatients de jouer, ils se demandent aussi si le public les écoutera de la même façon. En attendant, une fois la soirée du 22 passée, le Point Virgule fermera à nouveau ses portes au moins jusqu'en septembre, en espérant pouvoir rouvrir à cette date-là dans des conditions plus propices.

Richard Berry, Jacques Weber ou encore le Pokémon Crew se produiront sur scène

Bobino, le théâtre Antoine, le théâtre Libre et le Grand Point Virgule lèveront eux le rideau devant une jauge limitée. Environ 30 % du parterre sera ouvert. Des conditions qui n’ont pas empêché Richard Berry, Jacques Weber ou encore le Pockemon Crew de répondre présent. Comme il l’a déjà fait avec succès, Jacques Weber prêtera sa voix à une sélection de textes de Victor Hugo et de Gustave Flaubert au théâtre Antoine, quand le Pokemon Crew, collectif de danse hip hop, se produira à Bobino. Le Grand Point Virgule, qui envisage par ailleurs de rouvrir mi-juillet avec la comédie «Desperate Housmen» - présentera, de son côté, un florilège de pièces de théâtre et de sketchs avec au rendez-vous la troupe de « Les feux de l’amour et du hasard », « Sherlock Holmes », « New» ou encore l’humoriste Booder. Enfin, Richard Berry fera à nouveau revivre sur la scène du théâtre Libre cinq grandes plaidoiries ayant marqué l’histoire, avant d’endosser à nouveau la robe pour un mois dès le 24 septembre. Autant de rendez-vous, eux aussi ouverts uniquement au personnel soignant de l’APHP, des sapeurs pompiers de Paris et des spectateurs habitués des lieux, qui célèbreront l'art vivant à travers toutes ses disciplines.

Une date le 22 pour Le Madame Sarfati, avant une réouverture le 9 juillet

Inauguré fin novembre, le Madame Sarfati, nouveau comedy club parisien dont le design est signé par l’artiste JR, ouvrira lui aussi ses portes le 22 pour une soirée destinée cette fois au grand public. Grâce à sa configuration - ici pas de sièges comme au théâtre mais des tables et des banquettes – la salle pourra accueillir 70 spectateurs contre 100 habituellement. La billetterie est d'ores et déjà en ligne.

Retrouvez toute l'actualité théâtre ICI