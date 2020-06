Festival de Deauville : découvrez l’affiche officielle de la 46e édition

Les organisateurs du Festival du cinéma américain de Deauville ont dévoilé ce mardi l’affiche officielle de la 46e édition. Cette grande manifestation du 7e art se déroulera du 4 au 13 septembre.

On savait déjà que l’actrice et chanteuse Vanessa Paradis serait la prochaine présidente du jury, succédant à Catherine Deneuve. La manifestation normande a désormais son affiche, laquelle rend hommage à Kirk Douglas, légende du cinéma mort le 5 février, à l’âge de 103 ans. «Nous (l’)avons choisi pour son œuvre et son histoire particulière avec Deauville. Regarder dans sa direction nous anime», ont expliqué les organisateurs dans un communiqué officiel.

Alors que la sélection, comprenant une centaine de films et treize catégories, devrait bientôt être dévoilée, les amoureux du 7e art peuvent d’ores et déjà accéder à la billetterie. Le pass journée est vendu 35 euros, le pass festival, 160 euros pour les dix jours de compétition.

