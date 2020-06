Rockin'1000 : le plus grand concert de rock amateur de retour le 17 juillet 2021 au Stade de France

Initialement prévu le 4 juillet, Rockin’1000 a été contraint de raccrocher les guitares en raison de l’épidémie de coronavirus. L’événement rock reviendra le 17 juillet 2021 au Stade de France.

La première édition, qui s’était tenue en 2019, avait réuni plus de 50.000 personnes sur la pelouse de la célèbre enceinte de Saint-Denis. Plus de 1.000 musiciens amateurs avaient repris des tubes de Johnny Hallyday, Queen, Nirvana ou encore Deep Purple.

Créé en 2015 par l’Italien Fabio Zaffagnini, Rockin’1000 devrait de nouveau rencontrer un franc succès l’année prochaine, avec un dispositif quasi similaire, à un détail près. Outre la venue de guitaristes, bassistes, chanteurs et batteurs, les claviers seront conviés et programmés pour la première fois. Tous les candidats ont été sélectionnés, et joueront de nombreux standards du rock.

Pendant le confinement, une partie d'entre eux ont composé et enregistré un hymne en vidéo afin de faire patienter les fans et de prouver que le rock leur colle bien à la peau.

Pour orchestrer ce grand rassemblement musical, les organisateurs ont rappelé Philippe Manœuvre qui avait déjà assuré le rôle de maître de cérémonie en 2019. Le journaliste, critique musical et grand spécialiste du rock s’occupera aussi de la programmation.

Pour tous ceux qui souhaiteraient assister à ce show qui s’annonce grandiose, la billetterie ouvrira le 22 juin sur le site du Stade de France. A noter que les places achetées pour l’édition 2020 seront valables en 2021.

