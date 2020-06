«Eté 85» : Voici la bande-annonce du prochain film de François Ozon

Alors qu’il dirigera Sophie Marceau dans l’adaptation sur grand écran du roman d’Emmanuèle Bernheim, «Tout s’est bien passé», le réalisateur François Ozon a dévoilé ce mercredi la bande-annonce de son nouveau film baptisé «Eté 85». Une romance entre deux adolescents qui sortira le 14 juillet.

Après avoir fait polémique avec «Grâce à Dieu», film sorti en 2019 qui dénonçait les scandales de pédophilie au sein de l’Eglise catholique, François Ozon change de registre avec cette histoire d’amour entre Alexis, 16 ans, qui échappe à la noyage lors d’une sortie en mer sur la côte normande, grâce au beau David, âgé de 18 ans. Les deux hommes vont vite tisser des liens qui iront au-delà de la simple amitié.

Dans un premier teaser d’une trentaine de secondes dévoilé au début du mois de juin, puis grâce à cette bande-annonce, le cinéaste nous replonge dans les années 1980 avec walkman, bandana, jeans et affiche de Taxi Girl à l’appui. Le tout mis en scène sur une bande-son signée The Cure. Une ambiance qui n'est pas sans rappeler les films de Christophe Honoré, ceux de Xavier Dolan, ou le drame «Call me by your name» de Luca Guadagnino.

Dans les rôles principaux, on retrouve les jeunes Félix Lefebvre et Benjamin Voisin que l’on a découvert dans «Un vrai bonhomme» et «La dernière vie de Simon». Philippine Velge, Valéria Bruni-Tedeschi, Isabelle Nanty et Melvil Poupaud complètent le casting. Ce long-métrage fait partie de la sélection officielle du Festival de Cannes 2020.

