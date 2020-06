Patrick Poivey, la voix française de Bruce Willis, est mort

Si son nom était peu connu du grand public, sa voix, elle, restera à jamais dans les mémoires. Le comédien Patrick Poivey, qui été notamment le doubleur français de l’acteur américain Bruce Willis, est mort mardi, à l’âge de 72 ans.

Ils sont nombreux à lui avoir rendu hommage sur les réseaux sociaux, à commencer par Rire & Chansons, radio pour laquelle l’acteur assurait l’habillage vocal. «Un artiste immense, un doubleur talentueux… un mec bien», a tenu à souligner toute l’équipe dans un message émouvant.

Toute l'équipe de @rirechansons est triste ce soir...notre voix antenne mais notre ami avant tout Patrick Poivey vient de nous quitter artiste immense, doubleur talentueux (en autre la voix Française de Bruce Willis)... un mec bienpic.twitter.com/ZUEdWdPHvt — Rire & Chansons (@rirechansons) June 16, 2020

L’animateur Sébastien Cauet a lui aussi salué «un homme exceptionnel» qui va «manquer aux Français». De son côté, l’acteur Jean Dujardin a partagé sa tristesse en apprenant la disparition de cet «adorable Patrick».

Au delà d'une voix, c'est un homme exceptionnel qui s'en est allé. Tu vas manquer aux Français mon Patrick https://t.co/vJcdjMqMT4 — Cauet Officiel (@cauetofficiel) June 16, 2020

L’homme qui avait commencé sa carrière sur les planches - après un passage au cours Simon puis au conservatoire - s’était ensuite tourné au début des années 1970 vers le doublage, art dans lequel il excellait. Pour preuve, il a prêté sa voix à de nombreux jeunes talents qui sont devenus par la suite de grandes stars hollywoodiennes. Parmi elles, Don Johnson, notamment dans «Deux flics à Miami», Bill Murray dans «Tootsie», Mickey Rourke dans «9 semaines ½», Kevin Costner, Charlie Sheen ou encore Kenneth Branagh. Son timbre reconnaissable entre tous accompagnera aussi Kyle MacLachlan, acteur emblématique des séries «Twin Peaks» et «Desperate Housewives», Peter Stormare, ou encore Tom Cruise qu’il a doublé en français dans une dizaine de films comme «Top Gun», «Rain Man» et le premier chapitre de «Mission Impossible».

Mais Patrick Poivey reste indissociable de la filmographie de Bruce Willis. Il aura été son partenaire vocal sur plus de 70 longs-métrages depuis les années 1980, tels que «Piège de Cristal», «Pulp Fiction», «Une journée en enfer», «Sixième sens», «Sin City», ou encore «Brooklyn Affairs» sorti en 2019. Le comédien et doubleur collaborait aussi à des dessins animés et films d'animation. Il a, entre autres, prêté sa voix aux personnages de Roublard dans «Oliver et Compagnie», et Marcel la coccinelle dans «1 001 pattes».

