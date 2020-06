Kristen Stewart : l'actrice incarnera Lady Di sur grand écran

Habitué aux biopics, le réalisateur chilien Pablo Larrain va consacrer son prochain film à la princesse Diana. Et pour incarner celle qui est décédée tragiquement en 1997, il a choisi l’actrice américaine Kristen Stewart qui, tout comme l’héroïne, a une âme rebelle. Une décision qui fait débat.

«Kristen Stewart est l’une des plus grandes actrices de sa génération. Elle peut être tellement de choses. Elle peut être très mystérieuse et très fragile, et finalement extrêmement forte. C'est ce dont nous avions besoin. La manière dont elle appréhende son personnage, c’est très beau à voir. Je pense qu’elle va faire quelque chose d’étonnant et d’intrigant en même temps», a expliqué le cinéaste dans un entretien accordé à Deadline, justifiant son choix qui a été largement critiqué sur les réseaux sociaux.

EXCLUSIVE: Kristen Stewart is set to play Princess Diana In ‘Spencer’ https://t.co/tAPC959675 — Deadline Hollywood (@DEADLINE) June 17, 2020

En effet, de nombreux internautes ont fait part de leur mécontentement en apprenant que l’ex-star de «Twilight» prêterait ses traits à la maman de William et Harry. Ils critiquent notamment le fait que la production n’ait pas sélectionné une comédienne britannique, et jugent que Kristen Stewart - qui incarnera prochainement l'actrice Jean Seberg dans le biopic «Seberg» de Benedict Andrews - n’est pas à la hauteur du rôle.

Quite possibly the worst casting decision in the history of film. The woman has one facial expression... That’s it. #KristenStewart #PrincessDiana https://t.co/DbITcaB54G — Annie (@kate_r309) June 17, 2020

Why a American actress #KristenStewart to play #PrincessDiana



There are plenty of brilliant known and unknown great experienced British actresses to play #Diana's real life story. — MaryM Robin The Mary Way (@MaryMRobin) June 17, 2020

Reste que le tournage devrait commencer en début d’année 2021, et se déroulera en Angleterre. Intitulé «Spencer», ce biopic sera centré sur trois jours de la vie de la princesse de Galles, avant l’annonce de son divorce avec le prince Charles au début des années 1990. «Nous grandissons tous, du moins ma génération, en lisant et en comprenant ce qu’est un conte de fées. En général, le prince arrive, trouve la princesse, lui propose de devenir sa femme et elle finit par devenir reine. C’est le conte de fées. Mais quand quelqu’un décide de ne pas devenir reine et dit “Je préfère partir et rester moi-même”, c’est une énorme décision, un conte de fées à l’envers. J’ai toujours été surpris par cela et je pense que c’est très courageux et difficile de le faire. C’est le cœur du film», a précisé le réalisateur.

Le long-métrage devrait surprendre dans son traitement, à en croire les précédents biopics réalisés par Pablo Larrain, dont «Jackie» dédié à Jackie Kennedy et interprété par Natalie Portman.

