Vendue 210.600 euros, une lettre de Van Gogh et Gauguin évoque leurs «excursions dans les bordels»

C'est une lettre écrite à quatre mains et pas n'importe lesquelles : celles de Vincent Van Gogh et Paul Gauguin. Vendue aux enchères mardi 16 juin à l'hotel Drouot à Paris, le document a été adjugé au Musée Van Gogh d'Amsterdam pour 210.600 euros.

Dans leur missive, les deux artistes témoignent de leur admiration mutuelle et d'une même vision du renouveau futur de l'art moderne.

«C'est la seule lettre que Van Gogh ait jamais écrite avec un autre artiste», et c'est «le document le plus important» du peintre néerlandais qui était encore aux mains du secteur privé, affirme le musée.

At an auction at Drouot in Paris yesterday afternoon, the Vincent van Gogh Foundation acquired a singular letter written by Vincent van Gogh. Read the press release: https://t.co/WaLdA07jV8 pic.twitter.com/hf2o2VQraZ

— Van Gogh Museum (@vangoghmuseum) June 17, 2020