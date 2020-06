Décès de l'acteur Ian Holm : inoubliable Bilbo le Hobbit dans les films de Peter Jackson

Il était déjà entré dans la légende du cinéma, notamment pour son rôle d'entraîneur dans le sublime film «Les Chariots de feu». Mais l'acteur Ian Holm, disparu ce 19 juin à l'âge de 88 ans des suites de la maladie de Parkinson, restera surtout dans les mémoires pour avoir incarné à la perfection l'aventureux hobbit Bilbo, dans la trilogie du «Seigneur des Anneaux» réalisée par Peter Jackson, puis ensuite dans celle du «Hobbit», incarnant le héros vieillissant.

Alors que TF1 rediffuse actuellement les trois films du «Seigneur des Anneaux», les téléspectateurs, des plus anciens aux plus jeunes, se souviendront ainsi de l'acteur britannique, poils sur les pieds et regard malicieux de celui qui en sait plus qu'il n'en dit, surtout présent au début du 1er volet, La Communauté de l'Anneau, et du 3eme, Le Retour du roi. C'est donc en 2001 qu'on le découvrait, en oncle usé par le temps qui passe, prêt à transmettre le fameux anneau de pouvoir, qu'il avait découvert à l'insu de Gollum dans Bilbo le Hobbit. Son neveu Frodon pouvait alors reprendre le flambeau et s'inscrire dans la lignée aventureuse des Sacquet de la Comté, le pays des hobbits imaginé par J.R.R.Tolkien.

Il était aussi la voix de frodon

Parfait dans ce rôle, il devait sa chance d'avoir été conservé au casting choisi par Peter Jackson, à sa performance passée dans la peau de Frodon, en 1984. Le comédien britannique décoré par la Couronne avait en effet prêté sa voix au porteur de l'Anneau unique dans l'adaptation radiophonique du «Seigneur des anneaux», diffusée en 1981 sur la BBC Radio 4.

Rappelé, comme la plupart des acteurs présents dans la première trilogie du réalisateur néo-zélandais, pour incarner un Bilbo âgé dans l'autre trilogie «Bilbo le Hobbit» de 2012 à 2014 (tandis que Martin Freeman jouait le héros jeune), on le voyait à l'image lors d'une courte apparition, et surtout en voix off. Du fait de son grand âge (81 ans à l'époque), il n'avait pu se rendre en Nouvelle-Zélande, et avait donc réalisé les prises de vues dans les studios Pinewood de Londres.

Les fans de Tolkien pleurent le petit héros

Avec une telle adéquation entre le héros imaginé par l'auteur britannique et son incarnation par Ian Holm, les innombrables fans de l'univers de la Terre du milieu ne pouvaient que pleurer sa disparition, multipliants les références et citations des films, comme des livres.

Sir Ian Holm Cuthbert ou tout simplement Ian Holm est décédé.



Je suis tellement au fond par cette nouvelle ..nooon pic.twitter.com/lZ1h1QT1Ps — Théo (@tesaufond) June 19, 2020

“It's a dangerous business, Frodo, going out your door. You step onto the road, and if you don't keep your feet, there's no knowing where you might be swept off to.”





RIP Ian Holm, may he find piece in the lands to the west... pic.twitter.com/gBXVhpolIu — Art Steventon (@ArtSteventon) June 19, 2020

Ian Holm est mort et ça me rend triste mais triste...merci pour ces merveilleux moments pic.twitter.com/JA3zv9WzIV — Stan Banana Fish or die. (@lordofanxiety) June 19, 2020

Ian Holm nous a quittés aujourd’hui J’aimais beaucoup cet acteur. Toutes mes condoléances à sa famille. #IanHolm pic.twitter.com/wcqSm4KaSl — Mélanie (@Melnaline) June 19, 2020

Nul doute qu'avec de tels hommages, Ian Holm, tout comme Bilbo avant lui, est désormais en chemin vers le royaume de Valinor, terre des dieux et des elfes, à l'ouest de la Terre du milieu.

