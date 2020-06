L'acteur britannique Ian Holm, inoubliable Bilbo du «Seigneur des anneaux», est mort

L'acteur britannique Ian Holm, connu notamment pour avoir interprété le rôle de Bilbon Sacquet dans la trilogie du «Seigneur des anneaux», est décédé à Londres (Royaume-Uni), à l'âge de 88 ans, a annoncé son agent, vendredi 19 juin, au quotidien anglais «The Guardian».

«C'est avec une grande tristesse que nous annonçons la mort de Sir Ian Holm, Commandeur de l'Empire Britannique (CBE), décédé ce matin à l'âge de 88 ans. Ian Holm s'est éteint paisiblement à l'hôpital, auprès de sa famille et de son soignant personnel», peut-on lire dans le communiqué officiel, rédigé par l'agent Alex Irwin et relayé par les médias britanniques, qui ajoutent que l'acteur est décédé des suites de la maladie de Parkinson.

Ian Holm, star of Lord of the Rings, Alien and Chariots of Fire, dies aged 88 https://t.co/DZmeEWsKmO — The Guardian (@guardian) June 19, 2020

Né le 12 septembre 1931 à Goodmayes, dans l'hôpital psychiatrique londonien où travaillait son père, Ian Holm était un acteur aux multiples facettes, dont le talent lui avait permis de jouer toute une galerie de personnages, allant d'un angoissant androïde, Ash, dans le film de science-fiction «Alien, le huitième passager» (1979), à celui, au théâtre, du «Roi Lear» de William Shakespeare.

Son interprétation de l'entraîneur d'athlétisme Sam Mussabini dans le film «Les chariots de feu», en 1981, fut particulièrement saluée de la critique, au point que Ian Holm décrocha, la même année, le Prix d'interprétation masculine dans un second rôle au Festival de Cannes. Plus tard, il a également joué dans «La Folie du roi George» (1994), ou encore «Le Cinquième élément», du réalisateur français Luc Besson (1997).

Annobli par la reine Elizabeth II, en 1998, c'est son rôle de Hobbit dans la trilogie du «Seigneur des Anneaux» (2001-2003), et dans «Le Hobbit» (2012-2014), de Peter Jackson, basés sur l'oeuvre de J.R.R. Tolkien, qui lui valurent une renommée internationale.

«Sir Ian était reconnu dans le monde pour sa carrière extraordinairement impressionnante et variée», a souligné son agent Alex Irwin.

«C'était un génie sur les planches et à l'écran, qui a remporté de nombreuses récompenses et qui était aimé des réalisateurs, du public comme de ses collègues. Son esprit pétillant allait toujours de pair avec un scintillement espiègle dans ses yeux». «Charmant, gentil et furieusement talentueux, il nous manquera énormément», a-t-elle ajouté.

