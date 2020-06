Réouverture des salles : 48 h de spectacle en continu au Théâtre de la Ville

Alors que dès le 22 juin, les salles de spectacle auront l’autorisation de rouvrir en Ile-de-France, le Théâtre de la Ville célèbre ce moment en organisant 48 h de spectacle en continu. Une programmation spéciale qui se tiendra à l’Espace Pierre Cardin.

A l’arrêt complet depuis plus de deux mois, la vie culturelle redémarre. Pour fêter cette date importante, plusieurs théâtres parisiens comptent bien ouvrir leurs portes le 22 juin et accueillir à nouveau le public. Parmi eux, le théâtre de la Ville déploie sur trois jours, du lundi 22 au jusqu'au mercredi 24 juin, une programmation originale.







Pour passer, ensemble, du temps du confinement au temps des retrouvailleS.



22-24.06 #THDVEspaceCardin



Gratuit sur réservation https://t.co/V9fko69q9x#TenirParole #VeilleeTHDV — Théâtre de la Ville (@TheaVilleParis) June 18, 2020

Alors que les salles ont été contraintes de tirer le rideau dès le 15 mars pour plus de dix semaines, Emmanuel Demarcy-Mota, 70 artistes, acteurs, scientifiques, soignants et les équipes du théâtre prennent le contre-pied. Comme un pied de nez à cette sombre période pour l'art vivant, ils investissent l’Espace Cardin, de jour comme de nuit, afin de proposer 48 heures de rencontres en continue.

Des spectacles de 16 h à 6 h du matin

Poèmes, lectures, concerts, pièces, chorégraphies et une création seront organisés dans les jardins comme dans l’enceinte du théâtre dès 16 h, le 22 juin. Une programmation qui s'échelonnera du milieu de l'après-midi jusqu'au petit matin en proposant de se retrouver autour de rendez-vous variés à minuit, 1 h, 3 h et 5 h du matin pour partager aussi bien des nocturnes autour de Ionesco, un lever de soleil en musique indienne ou encore une lecture des poèmes de Michel Houellebecq par Hugues Quester.

Rendez-vous inédit : une rencontre entre un danseur qui ne danse que pour une personne

Une prestation chorégraphique imaginée rien que pour une personne et jouée uniquement pour elle, telle est aussi l'un des rendez-vous inédits proposés par le théâtre de la ville sur réservation. Un rendez-vous original qui offre un nouveau visage aux « Consultations poétiques» inventées par Emmanuel Demarcy-Mota et Fabrice Melquiot, il y a une dizaine d’années. A l'origine, le concept consiste en «une rencontre inattendue entre un acteur et une personne autour de la poésie». Le principe : un acteur équipé de son « Vidal poétique (recueil de plus de 100 poèmes, inventé sur le modèle du dictionnaire médical du même nom)» choisit un poème pour la personne qu’il rencontre, après lui avoir posé quelques questions pour faire connaissance. A l’issue de la consultation, le texte du poème est donné, accompagné d’une « prescription poétique ».

Un procédé qui, à l'occasion de la réouverture du théâtre de la Ville, se métamorphose. C'est en effet un danseur ou un musicien qu après avoir échangé avec la personne qu'il rencontre, improvisera pour elle une danse ou un morceau avant de lui transmettre une « ordonnance dansée ou musicale». Cette dernière pourra prendre la forme d'une recommandation artistique, d'un conseil, d'un objet ou d'une phrase à garder après ce moment partagé. Les réservations pour cette expérience inédite se font sur le site.

Des consultations poétiques déclinées aussi sur scène à travers des lectures

Autre temps fort de ces retrouvailles avec le public, le théâtre donnera également une suite aux «Consultations poétiques», organisées par téléphone durant le confinement. Alors que dès le 23 mars, le théâtre de la Ville a décliné ce concept de rencontre, entre un acteur et une personne autour d'un poème sélectionné en fonction de leurs échanges par téléphone, appelant ainsi près de 6 000 personnes partout en France, en Europe, et dans le monde, Emmanuel Demarcy-Mota, à la tête du théâtre, donne une suite à ces échanges. Il propose ainsi un spectacle, sous forme de lectures, spécialement conçu pour ces soirées de réouverture et réalisé à partir des «Consultations poétiques & scientifiques», des témoignages de ceux qui en ont bénéficié et des observations des acteurs qui les ont données. L'occasion de faire le point sur la période qui vient de se dérouler entre sidération, peur, espoir, avant de repartir vers un futur à construire.

Retrouver toute l'actualité théâtre ICI