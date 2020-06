Certains cinémas vont rouvrir dès minuit ce lundi

Pas une seconde à perdre. Fermés depuis la mi-mars pour cause de coronavirus, les cinémas sont autorisés à rouvrir ce lundi 22 juin partout en France. Pour fêter cela, certains d'entre eux ont planifié des projections dès minuit.

A l'image de ce qu'avaient fait certains restaurateurs ou certains coiffeurs, les cinémas Pathé Gaumont ont lancé l'initiative «La Séance de minuit» dans plusieurs de leurs établissements à Paris (Pathé Beaugrenelle et Pathé Wepler), Lyon (Pathé Bellecour), Toulouse (Gaumont Wilson) et Rennes (Gaumont). Deux films seront proposés en avant-première dans la nuit de dimanche à lundi : «Lucky Strike», un thriller sud-coréen dans la veine du multi-primé «Parasite», et «Mon Cousin», une comédie française dans laquelle on retrouve Vincent Lindon et François Damiens. Il est possible de réserver ses places.

Des cinémas indépendants vont également ouvrir leurs portes dès minuit. C'est le cas de l'établissement Les 5 Caumartin à Paris, qui va projeter en avant-première, à 0h01, le film «Les Parfums», en présence de son réalisateur Grégory Magne, de son acteur Grégory Montel, et peut-être de son actrice Emmanuelle Devos. Pour l'occasion, la séance ne coûtera que 4,90 euros pour tous les spectateurs. Les réservations sont déjà ouvertes depuis quelques jours.

La limitation à 50 % de la jauge levée

Des projections nocturnes sont aussi prévues du côté du cinéma Arvor, à Rennes, qui diffusera «The Big Lebowski», le film culte des frères Coen, sorti en 1998, ou encore du Rex à Mamers, dans la Sarthe. Ce dernier a choisi de se déconfiner avec le documentaire «Amazing Grace», sorti en 2019 et présentant des images inédites de l'enregistrement en 1972 de l'album éponyme mythique d'Aretha Franklin.

Le ministre de la Culture Franck Riester a annoncé ce dimanche un assouplissement du protocole sanitaire que doivent respecter les cinémas. La jauge n'est plus limitée à 50 % de la capacité de la salle, mais les spectateurs devront tout de même laisser «un siège d'écart [s'ils ne connaissent] pas les gens assis à côté», a précisé le ministre sur Europe 1. Le port du masque sera par ailleurs obligatoire pour se rendre à sa place. Il pourra être retiré une fois assis.

