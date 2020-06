Golden Globes : la cérémonie repoussée au 28 février 2021

Elle se tient habituellement au mois de janvier. Mais en raison de l’épidémie de coronavirus qui touche la planète entière, la 78e cérémonie des Golden Globes a été reportée au 28 février 2021.

Cet événement a pour habitude de lancer la saison des récompenses cinématographiques aux Etats-Unis. Décalée, l’édition 2021 qui sera organisée lors du week-end initialement prévue pour les Oscars, eux-mêmes reportés au 25 avril, sera présentée par les actrices Tina Fey et Amy Poehler.

We are excited to announce the 78th annual Golden Globe® Awards will take place on Sunday, February 28, 2021. The ceremony will air live coast to coast 5-8 p.m. PT/8-11 p.m. ET on NBC from The Beverly Hilton in Beverly Hills, California. pic.twitter.com/dtqQj3Mmtz

