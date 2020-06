«Jurassic Park» : que sont devenus les acteurs de la saga ?

Après les sagas «Harry Potter» et «Le Seigneur des Anneaux», TF1 diffusera la trilogie «Jurassic Park» à partir du 30 juin. L'occasion de se demander ce que sont devenus les acteurs qui constituaient le casting du premier volet réalisé par Steven Spielberg, et sorti sur les écrans en 1993.

Sam Neill (Dr. Alan Grant)

L’acteur néo-zélandais, aujourd’hui âgé de 72 ans, a incarné le personnage du paléontologue Alan Grant jusqu’au troisième volet de «Jurassic Park» réalisé par Joe Johnston et dévoilé en 2001. Celui qui interprétait le mari d’Holly Hunter dans le film «La leçon de piano» de Jane Campion, et jouait dans «Event Horizon, le vaisseau de l’au-delà» de Paul W. S. Anderson, ainsi que «L’homme qui murmurait à l’oreille des chevaux» de Robert Redford, s’est ensuite tourné vers la télévision. Sam Neill est en effet apparu dans les séries «Merlin», «Les Tudors», «Alcatraz» et «Peaky Blinders» où il prête ses traits à l’inspecteur Chester Campbell. Cette année, le public l’a retrouvé dans les drames «Ride Like a Girl» de Rachel Griffiths, et «Blackbird» de Roger Michell, avec Susan Sarandon et Kate Winslet. Après avoir divorcé de la comédienne Lisa Harrow, l’acteur a épousé Noriko Watanabe, une maquilleuse japonaise avec qui il a eu deux enfants. Il détient par ailleurs des vignes en Nouvelle-Zélande, et commercialise ses bouteilles sous le nom «Two Paddocks».

Laura Dern (Dr. Ellie Sattler)

Outre son rôle de paléo-botaniste dans «Jurassic Park», la fille de l'acteur Bruce Dern et de la comédienne Diane Ladd est aussi l’une des actrices fétiches du réalisateur David Lynch, avec qui elle a collaboré pour quatre de ses films, dont «Blue Velvet». Elle est apparue dans «Star Wars : Les Derniers Jedi» de Rian Johnson (Amilyn Holdo), dans la suite de la série culte «Twin Peaks» (pour laquelle elle retrouve le cinéaste David Lynch), et la série dramatique «Big Little Lies» qui compte également au casting Nicole Kidman et Reese Witherspoon. En février 2020, elle remporte l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour sa prestation dans «Marriage Story» de Noah Baumbach. Elle est aussi à l'affiche de l'adaptation «Les filles du docteur March» de Greta Gerwig. Laura Dern a longtemps été l’épouse du chanteur Ben Harper avec qui elle a eu deux enfants : Ellery Walker (2001) et Jaya (2004). Leur divorce a été prononcé en 2010.

Samuel L. Jackson (Ray Arnold)

Son rôle dans «Jurassic Park» dans lequel il se fait remarquer en ingénieur attaqué par un raptor, lui a permis d’accéder à la notoriété. Samuel L. Jackson n’a plus jamais arrêté de tourner et peut se targuer d’avoir l’une des plus belles carrières à Hollywood. Parmi ses films, on retiendra la quasi-totalité de la filmographie de Quentin Tarantino, dont «Pulp Fiction» ou «Jackie Brown», «Shaft» de John Singleton, «Incassable»et «Glass» de M. Night Shyamalan, ou encore «xXx» de Rob Cohen. Il a participé également à la saga «Star Wars», où il a incarné le mythique Jedi Mace Windu et fait son entrée dans l’univers Marvel, dès 2002, en se glissant dans la peau du directeur du Shield, Nick Fury. Ce fan de football américain, végétarien, est marié à l’actrice Latanya Richardson depuis quarante ans. Leur fille Zoé est née en 1980.

Jeff Goldblum (Dr. Ian Malcolm)

S’il est connu pour son rôle de scientifique dans «Jurassic Park», Jeff Goldblum a également connu la gloire avec «Independance Day» de Roland Emmerich en 1996. Au cinéma, l’acteur est un fidèle du réalisateur Wes Anderson avec qui il tourne «La vie aquatique», «The Grand Budapest Hotel» et «L’île aux chiens». Il se glisse dans la peau du détective Zach Nichols dans la série américaine «New York : Section criminelle», avant d’apparaître dans la superproduction «Thor : Ragnarok» et de revenir, avec son personnage de Ian Malcolm, dans «Jurassic World : Fallen Kingdom». Jeff Goldblum a été marié à l’actrice Geena Davis, puis à sa partenaire dans «Jurassic Park», Laura Dern. En 2014, il épouse la gymnaste canadienne Emilie Livingston. Le couple aura deux fils, Charlie et River, nés respectivement en 2015 et 2017.

Richard Attenborough (John Parker Hammond)

Acteur mais aussi réalisateur, celui qui jouait le rôle du directeur du parc d’attraction dans «Jurrasic Park» a connu la consécration en 1983 grâce à son long-métrage «Gandhi», avec Ben Kingsley, pour lequel il a reçu une pluie de récompenses, dont l’Oscar du meilleur film. Il est mort en 2014, à l’âge de 90 ans, des suites d’un accident vasculaire cérébral.

Joseph Mazzello (Tim Murphy)

Après avoir joué le petit Tim Murphy, passionné de dinosaures à seulement 9 ans, Joseph Mazzello a joué dans «The Social Network» de David Fincher dans lequel il interprétait Dustin Aaron Moskovitz, un jeune homme brillant qui a contribué à la création de Facebook. Il apparaît aussi dans «G.I. Joe : Conspiration» de Jon Chu, avec Bruce Willis, Channing Tatum et Dwayne Johnson. Après des rôles dans les séries «The Pacific», «Justified» et «Person of Interest», les spectateurs découvrent en 2018 l’acteur - aujourd'hui âgé de 36 ans - en bassiste du groupe Queen dans le biopic oscarisé «Bohemian Rhapsody» de Bryan Singer.

B. D. Wong (Dr. Henry Wu)

Il fêtera ses 60 ans le 24 octobre prochain. De son vrai nom Bradley Darryl Wong, l’acteur né à san Francisco a repris le rôle du Dr Henry Wu dans «Jurassic World» et «Jurassic World : Fallen Kingdom». En parallèle, B. D. Wong a participé aux séries «Oz» dans laquelle il joue un prêtre en prison, «New York Unité spéciale», «Gotham» et «Mr. Robot».

Ariana Richards (Lex Murphy)

Elle a incarné la petite-fille du propriétaire du parc John Hammond et la sœur ainée de Tim Murphy dans «Jurassik Park», puis «Le Monde Perdu : Jurassic Park» en 1997. Ariana Richards a ensuite tourné pour «Tremors 3 : Le retour» en 2001 et «Battledogs» en 2013. Depuis, elle a disparu des écrans radars après avoir fait quelques passages dans des téléfilms. La jeune quadra consacre aujourd’hui son temps à la peinture, son autre passion.

