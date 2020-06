Découvrez la couverture du dernier tome de «L'âge d'or» signé Pedrosa et Moreil

Les lecteurs étaient restés éblouis par tant de beauté et de poésie, au fil des pages de l'album L'âge d'or, sublimement dessiné par Cyril Pedrosa, et co-scénarisé avec Roxanne Moreil. La couverture du deuxième volet vient d'être dévoilée par l'editeur Dupuis.

Et d'emblée, toute la magie du graphisme imaginé par l'auteur du très remarqué «Portugal» opère à nouveau. Dans une unité de tons oscillant entre le grenat et le lie de vin, quelques touches plus flamboyantes viennent mettre en exergue certains détails, qui laissent imaginer une suite à la dramaturge prononcée, faite de batailles, de sièges et de magie. D'autant plus qu'on avait laissé les protagonistes du premier épisode en fâcheuse posture.

On y découvrait, au fil de planches évoquant l'imagerie médiévale des vitraux et des tâpisseries, fourmillant de détails et alternant avec brio les doubles pages de paysages sans paroles et les cases pleines de vie, le périple de la jeune Tilda. Héritière déchue du trône du royaume de Lantrevers, elle tentait de le récupérer, alors que la révolte grondait pour cause de famine. Accompagnée du seigneu r Tankred, légitimiste, et du jeune Bertil, sans fortune ni attaches, elle allait parcourir ce royaume qu'elle aurait dû diriger, et chercher alliances et conseils au fil de rencontres inattendues.

Patience, jusqu'en novembre

Mais le destin commun du trio allait être mis à mal par les aspirations - souvent politiques ou de classe sociale - de chacun. On imagine que la princesse Tilda, qu'on reconnait dans cette lourde armure (celle-là même qu'elle voyait dans le reflet d'un étang lors du premier volume), maniant une épée ensanglantée sur son destrier, ne s'est pas fait une raison et cherche bien à renverser le cours des choses, assiégeant, comme on le voit en arrière fond, la citadelle de son roi de frère. Elle semble fixer de ses yeux menaçants un nain bossu, protégeant un coffre comme s'il s'agissait de son enfant. Engagée comme peuvent l'être les deux auteurs, la bande dessinée devrait évoquer les grandes utopies politiques ( le pouvoir des élites, la légitimité, la conscience populaire, l'obligation ou pas de l'engagement,...), à travers cette belle galerie de personnages aux idéaux bien marqués, qui viendra définitivement clôre ce qui était dès l'origine prévu comme un dyptique.

Comme de nombreux albums avant lui pour cause de coronavirus, ce deuxième tome, qui était prévu pour sortir en mars de cette année, ne sera finalement disponible que le 6 novembre prochain.

