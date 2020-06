L'opération «48H BD» propose 250 000 albums à 2 euros les 3 et 4 juillet

D'abord repoussée en raison de la crise sanitaire, la 8e édition des 48H BD débarque enfin les 3 et 4 juillet prochain dans plus de 1500 librairies.

Plus de 250 000 albums de bande dessinée seront disponibles à 2 euros. Treize éditeurs ont joué le jeu.

La sélection d'albums proposée - de qualité - propose notamment des premiers tomes de séries très populaires. Parmi eux, le manga «Radiant», tome 1, de Tony Valente (éditions Ankama), shonen incontournable du genre dont le 14e volume est à paraître en août, ou encore «Klaw» de Jurion et Ozanam dont les treize tomes sont publiés au Lombard, «M.O.R.I.A.R.T.Y» de Fred Duval Jean-Pierre Pécau, Stevan Subic et Scarlett (éd.Delcourt), premier tome (sur deux volumes) d'une aventure où l'on retrouve Sherlock Holmes et docteur Jekyll baignés dans un univers délicieusement Steampunk.

Klaw, la série phare de Joel Jurion et @Ozanambd chez @LeLombard débarque à 2€ pour les #48HBD à partir des 3 & 4 juillet. Et vous comment réagiriez vous si un tigre vous protégeait ? Plus d'infos https://t.co/XcCWp5ZIFs pic.twitter.com/KlpBiy5zRV — 48HBD (@48H_BD) June 19, 2020

Les amateurs de Franck Thilliez vont pouvoir découvrir que l'auteur de best-sellers trempe aussi sa plume dans le monde de la BD avec «La brigade des cauchemars» (éd. Jungle) et les jeunes détectives en herbe se régaleront certainement du premier tome de la série jeunesse «Les quatre de Baker Street», avant de découvrir les sept autres tomes disponibles chez Vents d'Ouest.

Un dispositif en faveur de l'apprentissage de la BD dans les écoles

Les éditeurs participants aux 48H BD offrent 50 000 ouvreages aux établissements scolaires. Chaque établissement peut choisir ensuite dix ouvrages, parmi un assortiment de bandes dessinées, comics et mangas. Des actions pédagogiques sont proposées également, via des fiches d'activités téléchargeables (planches à compléter, jeux sur les émotions, saynète de théâtre...).

Si l'association va mener, comme chaque année, ses actions dans les écoles, les collèges, les lycées, les bibliothèques et les hôpitaux, les conditions de mise en oeuvre sont rendues plus difficiles par les protocoles sanitaires liés à la crise sanitaire du Covid-19. Dédicaces, ateliers, lectures et rencontres devraient donc avoir lieu mais plus étalées dans le temps.

Des actions caritatives

Cette année, 48H BD a noué un partenariat avec l'association «Biblionef» qui concentrent ses actions autour de l'accès à la lecture des enfants défavorisés. Les recettes des 48H BD permettront de nombreuses animations et rencontres avec les auteurs. Dans le contexte actuel de la crise sanitaire, 48H BD offre également 500 BD supplémentaires à l'association GEPSo qui regroupe des établissements et services dans les champs du handicap et de la protection de l'enfance.

