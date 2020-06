Où et quand voir les spectacles primés aux Molières ?

Pré-enregistrée au théâtre du Châtelet sur quatre jours en raison des mesures sanitaires qui touchent le spectacle vivant, et diffusée hier en prime time sur France 2, la 32 cérémonie des Molières a décerné, mardi 23 juin, ses dix-neuf récompenses, célébrant comme chaque année les meilleures pièces, comédiens, auteurs et créations à l’affiche cette saison. Des pièces qu’il sera à nouveau possible de découvrir prochainement.

Si les théâtres s’activent pour finaliser leurs programmations, bouleversées par les deux mois d’interruption, plusieurs dates sont déjà confirmées.

«Marie des Poules», «Une histoire d’amour», « Est-ce que j’ai une gueule d’Arletty ? » ouvriront la saison à Paris

Un retour en grande pompe. Alors que « Maries des poules – Gouvernante chez George Sand » et « Est-ce que j’ai une Gueule d’Arletty ? » étaient toutes deux programmées au Petit Montparnasse avant leur interruption forcée, le 13 mars dernier, en raison de l’épidémie de Coronavirus, c’est dans la grande salle du théâtre Montparnasse qu’elles feront leur retour en septembre.

Lauréate du Molière de la meilleure pièce du théâtre Privé, «Marie des poules », récit retraçant le destin de Marie, entrée au service de George Sand à 11 ans où elle a appris à lire, écrire, jouer avant d'interpréter 35 pièces de l’auteure, sera à l’affiche à partir du 22 septembre. Béatrice Agenin, saluée de son côté par le Molière de la comédienne pour sa prestation, y reprendra son rôle.

Récompensé par le Molière du spectacle musical, le biopic consacré à Arletty, co-écrit par Eric Bu et Elodie Menant, lauréate du Molière de la révélation féminine, retrouvera quant à lui le chemin des planches dès le 16 septembre.

Véritable succès en début d'année, « Une histoire d’amour », signée et montée par Alexis Michalik - reparti cette année avec le Molière du metteur en scène du théâtre privé - inaugurera de son côté la rentrée théâtrale de La Scala Paris dès le 11 septembre, après y avoir fait salle comble entre janvier et mars 2020.

« Electre et les bas fond» et « La Mouche» en tournée en 2021

Lauréat de trois Molières - metteur en scène, auteur francophone vivant et pièce du théâtre public - Simon Abkarian et sa création « Electre et les bas fond » partiront en tournée la saison prochaine. Ils seront à l’affiche du théâtre des Célestin, à Lyon, du 3 au 13 mars puis au Théâtre national de Nice, du 24 au 26 mars prochain.

Le théâtre niçois accueillera également « La mouche», elle aussi saluée par trois Molières, dont celui de meilleur comédien et comédienne pour Christian Hecq et Christine Murillo, du 1er au 3 avril.

[SAISON 2020/21]



De même, la pièce La mouche remporte trois Molières dont ceux de meilleur comédien et de meilleure comédienne de théâtre public pour Christian Hecq et Christine Murillo. À retrouver au #tnn06 du 1 au 3 avril !



À découvrir par ici https://t.co/relMRafWKP https://t.co/9Qnv3Qe3A5 — Théâtre National de Nice (@TheatredeNice) June 24, 2020

Retrouvez toute l'actualité Théâtre ICI