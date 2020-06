Simon Abkarian, Niels Arestrup, Alex Lutz, Pierre Richard...: voici les lauréats des Molières 2020

Enregistrée à huis clos sur quatre jours au théâtre du Châtelet, la 32e édition des Molières a été diffusée hier, mardi 23 juin sur France 2, en prime time. Simon Abkarian, Niels Arestrup, Alex Lutz, Christine Murillo, Christian Hecq ont notamment décroché les précieuses statuettes.

Alors que les théâtres sont soumis à une réduction de jauge rendant impossible la tenue d’une cérémonie en public et en direct, c’est donc une édition inédite qui a été présentée hier. Ce qui ne l’a pas empêché de décerner, comme tous les ans, les prix les plus prestigieux du théâtre en France à des artistes priés de rester à leur place à l’annonce de leur nom.

Simon Abkarian et «La Mouche» dominent les Molières

Grand gagnant de cette 32 édition, Simon Abkarian repart avec trois Molières pour « Electre des bas-fonds » à l'affiche du Théâtre du Soleil d'Ariane Mnouchkine. Connu du grand public pour son rôle de colonel excentrique dans « Kaboul Kitchen », le comédien et dramaturge a raflé le Molière de la mise en scène du théâtre public, le Molière de l'auteur francophone vivant et le Molière de la meilleure pièce du théâtre public. « Sans les artistes, la vie serait mortifère. Et le théâtre est comme le péché originel, il se reproduit, et il se relèvera », a commenté M. Abkarian à l'AFP.

Autre pièce multi récompensée, « La Mouche », succès aux Bouffes du Nord auquel avait assisté le couple Macron en janvier avant d'être exfiltré du théâtre en raison d'une manifestation, a récolté trois Molières également, dont ceux des meilleurs comédiens et comédiennes dans le public, pour le Belge Christian Hecq et la plasticienne Valérie Lesort, qui ont également signé la mise en scène.

Alex Lutz, Niels Arestrup récompensés

Niels Arestrup repart de son côté avec le Molière du meilleur comédien de théâtre privé pour sa prestation dans « Rouge ».

Après avoir déjà raflé sept Molières en deux éditions, Alexis Michalik a, cette année, remporté le Molière du meilleur metteur en scène dans le théâtre privé pour «Une histoire d'amour», Alex Lutz le Molière de l'humour, Pierre Richard celui du seul en scène et la grande dame de la Comédie-Française Dominique Blanc celui de la meilleure actrice dans un second rôle.

Enfin toutes deux également auréolées de deux Molières « Marie des poules - gouvernante chez George Sand » de Gérard Savoisien, mise en scène par Arnaud Denis, et « Est-ce que j’ai une gueule d’Arletty ?» de Eric Bu et Élodie Menant, mise en scène Johanna Boyé ont respectivement remporté le Molière de la meilleure pièce de théâtre privé, et le Molière du spectacle musical, et valu à leurs interprètes le Molière de la meilleure comédienne (théâtre privé) pour Béatrice Agenin et le Molière de la révélation féminine pour Elodie Menant.

La liste des lauréats en détail :

Molière du Théâtre public : « Électre des bas-fonds » de Simon Abkarian, mise en scène Simon Abkarian, Compagnie des 5 Roues.

Molière du Théâtre privé : « Marie des poules - gouvernante chez George Sand » de Gérard Savoisien, mise en scène Arnaud Denis, Théâtre du Petit Montparnasse.

Molière de la Comédie : « La Vie trépidante de Brigitte Tornade » de Camille Kohler, mise en scène Éléonore Joncquez, Théâtre Tristan Bernard.

Molière de la Création visuelle : « La Mouche» d’après George Langelaan, mise en scène Valérie Lesort et Christian Hecq, Scénographie: Audrey Vuong, Costumes: Moïra Douguet, Lumière: Pascal Laajili, Vidéo: Antoine Roegiers, Eric Perroys, Effets spéciaux : Carole Allemant et Valérie Lesort.

Molière du Spectacle musical : « Est-ce que j’ai une gueule d’Arletty ? » de Éric Bu et Elodie Menant, mise en scène Johanna Boyé, Théâtre du Petit Montparnasse.

Molière de l'humour : «Alex Lutz» de Alex Lutz et Tom Dingler, mise en scène Tom Dingler.

Molière du jeune public : « La Petite sirène » d’après Hans Christian Andersen, mise en scène Géraldine Martineau, StudioThéâtre de la Comédie-Française.

​Molière du Seul.e en scène : « Monsieur X » avec Pierre Richard, de Mathilda May, mise en scène Mathilda May, Théâtre de l’Atelier.

Molière du Comédien dans un spectacle de Théâtre public : Christian Hecq dans « La Mouche » d’après George Langelaan, mise en scène Valérie Lesort et Christian Hecq.

Molière de la Comédienne dans un spectacle de Théâtre public : Christine Murillo dans « La Mouche » d’après George Langelaan, mise en scène Valérie Lesort et Christian Hecq.

​Molière du Comédien dans un spectacle de Théâtre privé : Niels Arestrup dans « Rouge » de John Logan, adaptation Jean-Marie Besset, mise en scène Jérémie Lippmann.

​Molière de la Comédienne dans un spectacle de Théâtre privé : Béatrice Agenin dans « Marie des poules - gouvernante chez George Sand » de Gérard Savoisien, mise en scène Arnaud Denis.

Molière du Comédien dans un second rôle : Jean Franco dans « Plus haut que le ciel » de Julien et Florence Lefebvre, mise en scène JeanLaurent Silvi.

Molière de la mise en scène d’un spectacle de Théâtre privé : Alexis Michalik pour « Une histoire d’amour » d’Alexis Michalik.

​Molière de la Comédienne dans un second rôle : Dominique Blanc dans « Angels in America » de Tony Kushner, mise en scène Arnaud Desplechin.

Molière de la Révélation féminine : Élodie Menant dans « Est-ce que j’ai une gueule d’Arletty ? » de Eric Bu et Élodie Menant, mise en scène Johanna Boyé.

​Molière de la mise en scène d’un spectacle de Théâtre public : Simon Abkarian pour « Électre des bas-fonds», de Simon Abkarian.

Molière de la Révélation masculine : Brice Hillairet dans « La Souricière» d’Agatha Christie, mise en scène Ladislas Chollat.

Molière de l’Auteur.e francophone vivant.e : Simon Abkarian pour « Électre des bas-fonds».