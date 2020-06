Spectacle : les «Grandes Eaux Nocturnes» de retour au Château de Versailles dès le 27 juin

Rouvert depuis le 6 juin, le château de Versailles propose à nouveau ses célèbres «Grandes Eaux Nocturnes».

A partir de ce samedi 27 juin, les «Grandes Eaux Nocturnes» reviennent enchanter les jardins du château de Versailles tous les samedis soirs jusqu'au 19 septembre, de 20h30 à 22h45, avant un feu d'artifice final de 22h50 à 23h05. Il s'agit du premier spectacle en plein air en Île-de-France à être programmé depuis le début du déconfinement.

Au rythme de la musique baroque, ces «Grandes Eaux Nocturnes» constituent 2H30 de promenade au fil des allées des jardins à la française du château le plus célèbre de France. Bosquets, fontaines, statues, topiaires et bassins de la Grande Perspective s'illuminent ainsi. Le public peut découvrir sous de nouvelles lumières le bassin du Miroir, celui de Neptune, la Colonnade, le bosquet de l'Encelade ou encore celui des Trois Fontaines.

Avis aux amateurs de style baroque

Toutes les personnes détentrices d'un billet «Grandes Eaux Nocturnes» ou couplé avec la «Sérénade Royale» peuvent se présenter aux deux évènements habillés en costume de style baroque pour mieux plonger dans l'époque et faire partie intégrante du spectacle.

La «Sérénade Royale» est l'occasion de visiter quelques lieux mythiques du château dans des conditions particulières avant le spectacle nocturne en extérieur. Grands Appartements du roi et de la reine et Galerie des glaces sont visibles en compagnie de musiciens (compagnie des Folies Françaises) et danseurs baroques (Compagnie de Danse l'Eventail) dans des mises en scènes nouvelles d'une durée de 45 minutes. A noter que la «Sérénade Royale» de la Galerie des glaces n'est visible que si l'on achète un billet couplé avec les «Grandes Eaux Nocturnes».

