Game of Thrones : un nouveau tome en 2021 ?

Pendant le confinement, George R.R. Martin a trouvé le temps long. Et pour occuper ces heures interminables, l'auteur a misé sur ce qu'il sait faire de mieux : écrire. Résultat, le sixième tome de la saga Game of Thrones a bien avancé. Sur son blog, l'auteur indique qu'il espère le voir terminé «l'an prochain».

Une nouvelle qui devrait mettre du baume au coeur des fans, qui attendent la suite des aventures des familles Stark, Lannister et autres Targaryen depuis 2011, année de publication du cinquième tome, «Une danse avec les dragons».

La série Game of thrones, produite par HBO, a démarré à peu près au même moment et l'intrigue télévisée a fini par rattraper celle des livres, devançant l'histoire originale imaginée par George R.R. Martin.

I have to confess, after half a year of pandemic, I am showing signs of cabin fever. If nothing else, the enforced isolation has helped me write. I am spending long hours every day on THE WINDS OF WINTER, and making steady progress. https://t.co/i0DRw51PC7

— George RR Martin (@GRRMspeaking) June 24, 2020