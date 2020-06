«Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu ?» : on en sait plus sur l'intrigue du troisième volet

Intitulé «Qu’est-ce qu’on a tous fait au Bon Dieu ?», le troisième volet de la saga à succès sortira le 13 octobre 2021. Et ce nouveau chapitre se focalisera cette fois-ci sur les parents de cette famille atypique, Marie et Claude Verneuil, incarnés par Chantal Lauby et Christian Clavier.

Alors que le tournage a été repoussé en raison de l’épidémie de coronavirus et devrait commencer au printemps prochain, cette nouvelle comédie sera axée sur les quarante ans de mariage du couple, contrairement aux deux précédents volets qui s’intéressaient aux unions des enfants, selon des informations révélées par Le Parisien. Les quatre filles Isabelle, Odile, Ségolène et Laure décident d’organiser une grande fête dans la maison familiale à Chinon pour célébrer ces noces d’émeraude. Pour l’occasion, elles invitent chacune leur belle-famille. Et ce qui devait être une réunion festive se transforme en drame.

Philippe de Chauveron sera de nouveau derrière la caméra, ainsi que le casting originel composé notamment d’Elodie Fontan, Frédérique Bel, Julia Piaton, Emilie Caen, Ary Abittan, Medi Sadoun, Noom Diawara ou encore Frédéric Chau. D’autres comédiens feront leur entrée dans cette saga à succès pour incarner les parents de ces maris qui ont tous des cultures et des religions différentes.

«Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu» a attiré plus de 12 millions de spectateurs lors de sa sortie au cinéma en 2014. La suite a, quant à elle, enregistré plus de 6,5 millions d’entrées en 2019.

Retrouvez toute l'actualité cinéma ICI