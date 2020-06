Vincent Dedienne annonce son deuxième one-man sur Instagram

Le comédien et humoriste dévoilera son second seul en scène l'année prochaine.

Vincent Dedienne a-t-il mis à profit le confinement pour travailler sur son deuxième seul en scène ? Toujours est-il qu’il a annoncé, mardi 23 juin, via son compte Instagram, la date de son second spectacle solo.

Un seul en scène qui débutera en février 2021. Il donne ainsi une suite à « S’il se passe quelque chose », premier seul en scène du comédien, salué par le Molière du meilleur spectacle d’humour en 2017, auquel il fait d’ailleurs un clin d’œil dans son message tout droit sorti d’absurdie : « Le 29 Juin 2018 j’ai joué la dernière de mon spectacle, à Bordeaux (ville de Meurthe et Moselle). Depuis il s’est passé beaucoup de chose », s’amuse-t-il avant de s’imaginer successivement Maire de Poitier, directeur marketing chez Decathlon, auteur de best-seller, chanteur et propriétaire d’une résidence secondaire ayant brûlé à Paris : Notre Dame, avant de revenir aux choses sérieuses, son prochain spectacle.

La scène dans la peau

Concrètement, l’artiste de 33 ans, produit par Laurent Ruquier et passé par l’émission Quotidien, avec ses chroniques jubilatoires, n’a pas chômé. A l’affiche de « Le jeu de l’amour et du hasard » de Marivaux au théâtre de la porte Saint Martin en 2018, qui lui a valu une nomination aux Molières dans la catégorie meilleur comédien, il était sur les planches de ce même théâtre en mars dernier, quand la salle a fermé ses portes en raison de l'épidémie de Coronavirus. Au côté de Catherine Frot, il se livrait avec « La carpe et le Lapin » à un cadre exquis des plus fantaisistes entre humour, chant et danse, preuve de son talent protéiforme.

Sur grand écran en attendant

Amoureux de théâtre, le comédien ne s’interdit pas non plus une incursion au cinéma. En attendant le nouveau solo de ce touche à tout, à la plume soignée, qui ne devrait pas manquer de marquer la rentrée théâtrale 2021, Vincent Dedienne occupera le grand écran dès cet été.

Il tient en effet le premier rôle de « Terrible jungle » au côté de Catherine Deneuve, une comédie de Hugo Benamozig et David Caviglioli, normalement prévue en salle le 12 août, et fera une apparition dans « Effacer l’historique », la nouvelle comédie de Gustave Kervern et Benoît Delépine avec Blanche Gardin, Denis Podalydès, Corinne Masiero et Vincent Lacoste, à découvrir dès le 26 août.

