Eté 2020 : cinq lectures et activités calmes pour occuper les enfants

Alors que les plus jeunes viennent seulement de reprendre le chemin de l'école et du collège, c'est déjà l'été. Sélection de 5 lectures et activités jeunesse qui sauront plaire aux enfants.

Amuser les enfants c'est bien, plaire aux parents aussi, c'est encore mieux. Voici cinq lectures et/ou activités pour les enfants qui sauront amener quelques bonnes minutes de tranquilité aux parents en toute bonne conscience, car intelligence et poésie sont au rendez-vous.

le coloriage interactif : «Pompéi»

Qu'on ne s'y trompe pas : «Pompéi» n'est pas un vulgaire album de coloriage venant en appui de l'exposition éponyme qui se tient à partir du 1er juillet au Grand Palais, mais un des sublimes «cahiers de dessin animé» initiés par Claire Faÿ, auteure jeunesse et fondatrice des éditions animées. Le principe est simple : l'enfant colorie une des pages du cahier, puis grâce à l'appli Blink Book, gratuite, il peut prendre en photo sa création, faire un selfie, y apposer sa voix et hop, l'image s'anime. Magique. Le succès de ces livres ne se dément pas puisque depuis leur création en 2014, 7,5 millions de dessins animés ont été générés. On fonce avec ce nouveau cahier qui plongera les enfants dans l'antiquité.

Pompéi, illustré par Fanny Ducassé, 12,90€, à partir de 5 ans.

le jeu : «A la recherche des trois flamands roses»

© Leona Rose / Little Urban

Attention aux yeux ! Leona Rose, jeune artiste et globetrotteuse connue pour ses créations murales colorées, livre un immense «cherche et trouve» autour du thème du voyage. Il s'agit ici de mener l'enquête autour de trois flamands roses cachés au sein de cet album géant. Chaque page est monochrome et inspirée d'un lieu, d'Angkor à un oasis africain en passant par Bali et la terrasse d'un café parisien. C'est joli, cocasse et poétique. Surtout, l'album donne des envies de voyage. Et en cette période de déconfinement, ça ne se refuse absolument pas.

A la recherche des trois flamands roses, de Leona Rose, Little Urban, 18,48€. A partir de 4-5 ans. En librairie le 3 juillet.

L'album : «Julian est une sirène»

© Jessica Love / L'école des loisirs

Julian prend le métro avec Mamita, sa grand-mère. Par hasard, dans le transport en commun, ils rencontrent trois femmes déguisées en sirène. Une fois à la maison, le petit garçon se déguise lui aussi et confie à sa grand-mère que lui aussi, il veut devenir une sirène. Ode à la tolérance, cet album destiné aux tout petits est aussi bourré de poésie grâce aux illustrations colorées et magnifiques (et primées à la Foire du livre de Bologne en 2019) de Jessica Love. Presque muet, cet album laisse une large place à l'imagination des enfants. A lire et à relire.

Julian est une sirène, de Jessica Love, L'école des loisirs, 13 €. A partir de 5 ans.

Le roman : «Aurore et le mystère de la chambre secrète»

© Joann Sfar / Pocket Jeunesse

Aurore a onze ans, est autiste. Elle ne peut parler mais communique avec aisance via sa tablette. Anaïs, une élève de son école, ne comprend pas sa différence et a décidé de lui en faire baver. Mais Aurore possède un secret : elle sait lire dans les pensées des autres. Parallèlement, un inspecteur de police, avec qui Aurore est devenue amie dans le premier volume, va faire appel à elle pour enquêter sur une étrange disparition. Anaïs pourrait bien y être mêlée... Cette deuxième enquête d'Aurore sortie en mars est emplie de suspense et de rebondissements. Menée tambour battant, tout en s'inscrivant dans le quotidien d'une fille de 11 ans bien dans son époque, elle plaira aux enfants à partir de 8 ans. Douglas Kennedy signe un livre touchant qui aborde la différence avec grande sincérité et justesse.

Aurore et le mystère de la chambre secrète, Douglas Kennedy, Joann Sfar, Pocket jeunesse, 17,90€. A partir de 8 ans.

Le documentaire écolo : «Forêts et comment les préserver»

© Amandine Thomas / Sarbacane

Après le succès de l'album «Océans et comment les sauver», Amandine Thomas revient avec un nouveau très bel album documentaire sur les grandes forêts de la planète. A la sortie du confinement et alors que beaucoup de scientifiques ont alerté sur les liens entre pandémie et état des forêts, il est plus qu'urgent d'apprendre aux plus jeunes la préservation de ces espaces sauvages. En plus des doubles pages consacrées chacune à l'une des grandes forêts du monde, l'auteure a pensé à un petit lexique de cet environnement, une carte du monde (et poster géant à afficher ensuite dans sa chambre), et des petits quizz sur les animaux peuplant ces espaces. En plus d'être didactique, l'album est coloré et fourmille de petits détails sur lesquels on aime revenir et s'attarder.

Forêts et comment les préserver, d'Amandine Thomas, éd. Sarbacane, 16,90€

