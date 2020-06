Un parc d'attractions «Charlie et la chocolaterie» pourrait ouvrir aux Pays-Bas

La marque de chocolaterie hollandaise Tony’s Chocolonely veut ouvrir un parc d'attractions dédié à l'univers de «Charlie et la Chocolaterie» en 2024. Elle espère attirer 500.000 visiteurs tous les ans.

Qui n'a jamais rêvé de dénicher le ticket d'or pour pénétrer dans l'antre de la chocolaterie de Willy Wonka ? Le roman de Roald Dahl, publié en 1964, a fait saliver bien des gourmands. Après son adaptation en 2005 par Tim Burton, l'univers de «Charlie et la Chocolaterie» est devenu célèbre dans le monde entier. Le chocolatier Tony’s Chocolonely veut s'en inspirer pour créer un lieu mi-fabrique, mi-parc d'attractions : le «Tony‘s Chocolonely Chocolate Circus», dans la petite ville de Zandaam, en périphérie d'Amsterdam.

Les visiteurs pourront retrouver quelques-unes des fabuleuses inventions de Roald Dahl, tels que les bateaux de bonbons et l'ascenseur de verre. Une grande montagne russe et plusieurs attractions devraient ravir les amateurs d'adrénaline.

UN AVANT GOUT en video

«Nous devrons peut-être attendre plus longtemps que prévu. Notre grand rêve, le Tony‘s Chocolonely Chocolate Circus est en pause pour l'instant. En grande partie à cause du Covid-19, nous n'avons pas pu avancer», prévient le chocolatier sur Youtube. Pour faire patienter les curieux, la chocolaterie a dévoilé une vidéo de présentation le 12 juin dernier, sur laquelle on peut découvrir des croquis du projet estimé à 100 millions d'euros.

Le chocolatier espère attirer chaque année 500.000 visiteurs à partir de 2024.

Retrouvez toute l'actualité sur le cinéma ICI