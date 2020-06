«Mulan» de Disney : la sortie du film à nouveau repoussée

Après le report du prochain film de Christopher Nolan «Tenet», c'est autour de Disney de décaler la sortie de sa nouvelle superproduction, «Mulan». L'adaptation devait initialement être diffusée en juillet, et plus précisément le 22 juillet en France, mais la sortie américaine est désormais prévue pour le 21 août.

Et de ce fait, la sortie française devrait être également repoussée.

La raison avancée est la situation sanitaire inquiétante aux Etats-Unis liée à la pandémie de coronavirus. Face à un déconfinement précoce et désordonné, le pays doit faire face à une hausse du nombre de nouveaux cas de Covid-19.

Initialement prévu en mars puis fin juillet, Mulan devrait donc sortir, et ce sous réserve d'un autre report, le 21 août prochain. Cette décision confirme le désir de Disney de sortir l'adaptation en prise de vues réelles du film d'animation de 1998 au cinéma, et non pas de le proposer sur la plate-forme Disney+ ou encore repousser directement sa sortie l'année prochaine.

