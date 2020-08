«Tenet» de Christopher Nolan : le film sortira finalement le 26 août

Sa sortie au cinéma n'a cessé d'être été repoussée en raison de l'épidémie de coronavirus. Le nouveau long-métrage très attendu de Christopher Nolan, «Tenet», sortira finalement le 26 août en France.

Un scénario difficile à suivre, alors que le thriller, à la bande annonce envoûtante, devait initialement sortir le 17 juillet aux Etats-Unis et le 22 juillet dans l'Hexagone. Finalement, les Américains devront même attendre le mois de septembre pour le voir en salles.

La patience des fans sera-t-elle récompensée ? Toby Emmerich, président de Warner Bros. Pictures Group, promet un film «visionnaire et à couper le souffle tant par son ambition mondiale que sa magnitude».

From Director Christopher Nolan. #TENET , coming to theaters. Watch the new trailer now. pic.twitter.com/qKoPRyHcLE

Le scénario de ce film qui reste néanmoins encore mystérieux, a été en partie dévoilé. Interprété par John David Washington, le protagoniste du film, qui ne détient qu’un seul mot «Tenet», a bien l’intention de sauver le monde. «Il sillonne l’univers crépusculaire de l’espionnage international. Sa mission le projettera dans une dimension qui dépasse le temps. Pourtant, il ne s’agit pas d’un voyage dans le temps, mais d’un renversement temporel…», peut-on lire dans un communiqué officiel.

Et pour faire patienter les spectateurs cet été, Warner Bros. leur a réservés une surprise de taille. «Personne n’aurait imaginé ne pas pouvoir voir un film sur grand écran pendant aussi longtemps, et pour remercier les fans de Chris, en attendant de pouvoir découvrir «Tenet», nous sommes ravis de proposer à nouveau son chef-d’œuvre «Inception» dans les salles (à partir du 29 juillet) à l’occasion du 10e anniversaire de la sortie du film», a indiqué Toby Emmerich.

«Tenet» est le onzième long-métrage de Christopher Nolan qui mettra en scène, outre John David Washington, Robert Pattinson - le futur Batman - et Elizabeth Debicki.

John David Washington, Robert Pattinson, and Elizabeth Debicki had to put a lot of trust in each other while filming #TENET. Watch the trio recount building their close relationships on and off-screen. pic.twitter.com/NGxfBXtVZH

— Entertainment Weekly (@EW) June 18, 2020