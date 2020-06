Cinéma : voici les 3 films à voir cette semaine

Si la réouverture des salles le 22 juin s'est accompagnée de nombreuses ressorties, les cinéphiles vont pouvoir découvrir des comédies et des drames inédits à l'affiche dès le 1er juillet. «Brooklyn Secret», «Les Parfums» et «Irresistible» sont à découvrir cette semaine sur grand écran.

«Brooklyn Secret» de et avec Isabel Sandoval

Une œuvre dans l’ère du temps pleine de poésie, de sensualité et de douceur, et cela, malgré un sujet lourd et complexe. Olivia est une jeune femme trans, d’origine philippine, qui travaille en tant qu’aide à domicile auprès d’Olga, une vieille dame russe ashkénaze qui réside à Brooklyn. Olivia craint d’être expulsée des Etats-Unis - pays dirigé d'une main de fer par Donald Trump -, et ne fait pas de vague pour éviter tout soupçon. Elle songe à organiser un mariage blanc avec un Américain afin d’obtenir ses papiers. Une héroïne en quête d’identité qui voit ses plans bouleversés quand elle fait la connaissance du petit-fils d’Olga, pour lequel elle éprouve des sentiments amoureux. En 2019, «Brooklyn Secret» a reçu le Grand Prix lors de la 25e édition de Chéries-Chéris, festival international de films LGTBQ&+++ de Paris.

«Les Parfums», de Grégory Magne

C’est un film où tous les sens sont mis en éveil, réalisé par l’auteur de «L’air de rien» sorti en 2012. Ici, il est question d’une rencontre entre une femme perçue comme une diva en raison de son attitude hautaine, et un homme grincheux au cœur tendre. Anne Walberg (Emmanuelle Devos) exerce la profession de nez, et a travaillé pour de prestigieuses maisons de parfumerie. Mais souffrant d’une maladie qui lui a fait perdre l'odorat, elle connaît de nombreuses déconvenues dans son travail. Alors qu’elle doit se rendre en province, Anne fera équipe avec son chauffeur, Guillaume (Grégory Montel), qui se bat pour obtenir la garde partagée de sa fille et manque cruellement de confiance en lui. Entre rires et larmes, ces deux êtres, aux caractères de prime abord opposés, vont s’apprivoiser et s’entraider.

«Irresistible», de Jon Stewart

Après avoir joué un présentateur télé misogyne accusé d’agressions sexuelles par ses consœurs dans la série «The Morning Show» sur AppleTV+, l’acteur Steve Carell revient sur grand écran dans la peau de Gary Zimmer, un fin stratège politique engagé auprès des Démocrates, lesquels sont au plus mal après la victoire de Donald Trump à la présidentielle américaine. Grâce à une vidéo aperçue sur YouTube, ce spin-doctor découvre Jack Hastings (Chris Cooper), un ancien colonel de la Marine au discours humaniste, qui pourrait bien devenir un nouvel espoir pour le camp démocrate. Gary Zimmer décide donc de partir dans le Wisconsin pour aider son «poulain» à remporter la mairie de Deerlaken… et pourquoi pas une place au Congrès.

Mais la vie rurale ne sera pas une partie de plaisir pour le consultant, surtout quand Faith Brewster (Rose Byrne), sa pire ennemie dressée sur talons hauts, se lancera dans une opération sabotage pour le compte des Républicains. Une satire politique drôle mais inégale, signée par l’ancien animateur du «Daily Show» qui a vu lui aussi défiler des hommes politiques sur son plateau.

