La cité des sciences et le Palais de la découverte rouvrent leurs portes au public

La Cité des sciences accueillera à nouveau du public à partir du 27 juin tandis que le Palais de la découverte a rouvert ce mardi 23 juin.

Une bonne nouvelle, alors que les vacances scolaires se profilent. La Cité des sciences et de l'industrie ainsi que le Palais de la découverte ont communiqué leurs programmations estivales riches, avec une offre et des conditions adaptées à la distanciation sociale requise et aux gestes barrière.

Le Palais de la découverte depuis le 23 juin

Prolongée jusqu'au 27 septembre, l'exposition «De l'amour» a rouvert ce 23 juin pour un public âgé de 15 ans et plus, tout comme le programme de médiation du Planétarium. Les grandes démonstrations chères au public de tout âge, comme le théâtre d'électrostatique, l'air liquide ou l'école des rats accueillent également les visiteurs.

La Cité des sciences et de l'industrie à partir du 27 juin

Au sein de La Cité des sciences et de l'industrie, plusieurs expositions sont proposées au public dès ce samedi 27 juin. «Espions» est prolongée jusqu'à l'été 2021 pour tous les fans de la série «Le bureau des légendes» et ceux qui s'intéressent aux activités de la DGSE (donc un public au moins adolescent et adulte), les expositions permanentes tels que «Robots» ou «Objectifs Terre» sont rouvertes également au public, tout comme les séances du Planétarium et les deux espaces de la Cité des enfants (2-7 ans et 5-12 ans).

Certains espaces ne rouvrent néanmoins pas en juin, mais mi-juillet comme la jolie exposition «Contraires» destinée aux plus petits ou l'espace permanent e-LAB-jeu vidéo. La nouvelle saison culturelle débutera, elle, mi-août avec les expositions «XXHL, giga tours et mégaponts» et «Bio-inspirée». «Le Lab» de la Cité des bébés, les expositions permanentes «Cerveau» et «Sous l'Océan» et «L'Argonaute» rouvriront à la rentrée.

Une riche programmation estivale est proposée avec notamment des démonstrations, quiz, jeux, stages de science à la journée dans la limite de dix participants, ou encore une petite bibliothèque «à roulettes» sur le parvis nord de la Cité, et des activités sportives en plein air à partir du 4 juillet. Tous les renseignements sont à retrouver sur le site de la Cité des sciences.

Des conditions de visite adaptées

Pour visiter chacun des deux lieux, il faut acheter son billet horodaté en ligne, qu'il soit individuel ou en «tribu» (5 personnes maximum). Le port du masque pour les plus de 11 ans reste la norme, tout comme le nettoyage régulier des mains, la distanciation physique et le parcours à sens unique.

Côté Palais de la découverte, différentes formules sont disponibles selon le nombre d'expositions que l'on souhaite visiter, avec médiation ou non.

Enfin, tout billet acheté avant le 15 septembre permet de renouveler sa visite jusqu'au 15 octobre.

