La couverture de l'album posthume de Pop Smoke ne convainc pas (du tout) les internautes et va être changée

Elle avait été dévoilée seulement quelques heures plus tôt. Suite à de nombreuses critiques des internautes sur Twitter, la couverture de l'album posthume du rappeur américain Pop Smoke, réalisée par Virgil Abloh, va être changée.

L'équipe du défunt Pop Smoke, assassiné en février 2020 à Los Angeles, a immédiatement réagi, face à un trop grand nombre d'avis négatifs. Celle-ci a annoncé que la couverture de l'album du fondateur de la célèbre marque de streetwear haut de gamme Off-White, Virgil Abloh, sera changée : «Pop Smoke aurait écouté ses fans», a expliqué le responsable du label Victor Victor, Steven Victor.

En effet, sur les réseaux sociaux les internautes sont unanimes :

Être graphiste c’est pas facile hein demandez à virgil abloh il va vous dire — KAROSHIWRLD (@Xanuiel) June 30, 2020

Virgil : « Alors ? »





Littéralement tout le monde: pic.twitter.com/yCv8i4Nfay — Ra’z al ghul kill them hoes (@yaboyraz) June 30, 2020

Naaaan j’ai capté, Virgil Abloh c’est l’assassin de pop smoke https://t.co/jSHw0tmwqT — golden bae (@mynamessymone) June 30, 2020

une petition contre la cover de l'album

Pour que la pochette de l'album soit modifiée, une pétition intitulée «Change Pop Smokes Album artwork» a même été lancée sur le site de pétitions Change.org. Près de 18.000 personnes l'ont déjà signée le 30 juin en fin de matinée, alors que la couverture a été dévoilée dans la nuit. Un chiffre d'autant plus impressionnant que certains ne l'ont probablement pas signée, car déjà au courant du changement.

Le 3 juillet, une nouvelle illustration devrait donc être dévoilée en même temps que l'album «Shoot for the Stars, Aim for the Moon», dont la sortie a été repoussée à plusieurs reprises. L'album posthume contiendra les morceaux inédits du rappeur décédé à seulement 20 ans.

