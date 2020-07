Le plein de spectacles gratuits dès le 8 juillet pour les «rencontres culturelles» de Carcassonne

Alors que son festival a été annulé en raison de l’épidémie de coronavirus, la ville de Carcassonne organisera du 8 juillet au 8 août un nouveau rendez-vous baptisé «Rencontres culturelles d’Occitanie à Carcassonne». Plus de 70 spectacles gratuits seront proposés au public.

«Afin d’aider les intermittents du spectacle du territoire, de la région et dynamiser la ville et ses commerces durant l’été, la Ville a décidé d’élaborer dans un temps record un événement exceptionnel et unique en France», a déclaré la mairie.

Destinés aux Carcassonnais et aux touristes, ces rencontres se dérouleront dans cinq lieux emblématiques du centre-ville : place Carnot, place Marcou, hôtel de Rolland, église Saint-Vincent et square Chénier. Théâtre, concerts de musique classique, de jazz, de variété, et fanfare seront au programme.

Tous les artistes sont issus de la région occitane. Parmi eux, les musiciens du Pelos Quartet, le groupe Cuarteto Tafi, l’accordéoniste Guy Lacroux qui ouvrira le bal du 14 juillet un peu particulier cette année, les Toulousains de Topaze, le duo Simcha ou encore Les Rat’s Cordés.

Concernant le Festival de Carcassonne, la billetterie est d’ores et déjà rouverte pour l’édition 2021, pour ceux qui n’auraient pas encore de billets. Une grande partie de la programmation qui était prévue pour cet été, a pu être reportée à l’année prochaine. Le public pourra notamment assister aux concerts du groupe de rap PNL (15 juillet 2021), de Patrick Bruel (16 et 17 juillet 2021), de Deep Purple (22 juillet 2021) ou encore de Ben Harper & The Innocent Criminals (28 juillet 2021).

REPORTÉ : @PNLMusic



Nouvelle date : jeudi 15 juillet 2021



21h30 / Théâtre Jean-Deschamps





Billets 2020 valables pour 2021 sans nécessité d’échange ou remboursables





Billetterie ouverte : https://t.co/0NO1w2UYOH pic.twitter.com/PPyuTbsLcY — Festival de Carcassonne (@FestiCarca) June 15, 2020

