Réouverture des musées : les rares curieux témoignent du plaisir des visites sans la foule

Depuis le 2 juin, tous les musées et lieux culturels peuvent à nouveau accueillir le public. Alors que le Centre Pompidou et le Grand Palais ont rouvert leurs portes ce mercredi 1er juillet, précédé entre autres par le Château de Versailles, la Tour Eiffel ou encore le musée d'Orsay, le public ne boude pas son plaisir, mais la fréquentation des grands jours n'est pas encore au rendez-vous. Les visites de ces lieux d'exception se font encore sans la foule, comme en témoigne plusieurs tweets.

Parmi les premiers à avoir rouvert ses grilles royales, le 6 juin dernier, dans des conditions strictes, imposant notamment le port du masque et la réservation des billets en ligne, le Château de Versailles ne semble pas encore avoir retrouvé sa fréquentation habituelle. Idem du côté de la tour Eiffel, l'un des monuments de Paris les plus visités, à nouveau accessible depuis le 25 juin, dont les étages ont été bien plus clairsemés qu'à l'accoutumée. Les allées des musées n'ont pas été, non plus, prises d'assaut lors de leurs réouvertures. Petit tour d'horizon en images de ces visites qui se déroulent pour l'instant en petit comité, en attendant la reprise d'une activité culturelle plus intense.

Quel bonheur de pouvoir visiter Versailles dans de telles conditions ! Comme privatisé pic.twitter.com/XS7GBtaAPa — Noëllie (@Noellie_Neo) June 27, 2020

Si vous passez par Versailles, profitez-en pour faire un tour dans le parc du château, et surtout au Hameau de la Reine, mis à part quelques ragondins, vous serez seuls pour profiter du décor de conte de fée pic.twitter.com/zz3NKxlqYN — Kаролин (@Alalahihi) June 28, 2020

Votre Stéphane Bern au féminin au château de Versailles pic.twitter.com/eNdFODz06N — Snowsrose (@aandreawithana) June 24, 2020

Here I am!



Reopening of Grand Palais





Pompei!!! pic.twitter.com/DG9gvC07XK — Jean-Paul Audouy (@jpaudouy) July 1, 2020

