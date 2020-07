Ecole du collectif Kourtrajmé : une section «acteur» dirigée par Ludivine Sagnier

Créée en 2018 en Seine-Saint-Denis par le réalisateur Ladj Ly, auteur des «Misérables», l'école de cinéma gratuite du collectif Kourtrajmé ajoute une nouvelle corde à son arc en lançant, à la rentrée, une formation pour apprentis comédiens. Elle sera dirigée par l’actrice Ludivine Sagnier.

L'appel à candidature a été lancée mercredi sur le site de l'école, afin de dénicher 20 futurs talents, qui seront ensuite répartis en deux groupes, formés pendant un an avant de jouer dans les cinq court-métrages réalisés à la fin de l'année par les étudiants.

La direction de la section a été confiée à la comédienne Ludivine Sagnier («Huit femmes», «Swimming Pool» et la série «The New Pope»), proche du collectif Kourtrajmé, qui réunit notamment les réalisateurs Romain Gavras et Kim Chapiron. «Notre objectif est de cultiver une nouvelle génération d'acteurs qui viennent d'endroits où les gens ne sont pas suffisamment ou mal représentés dans les médias, dans la culture, alors qu'ils sont la sève du pays», souligne l'actrice dans un communiqué de presse, en plein débat sur la diversité au cinéma, de part et d'autre de l'Atlantique.

Multirécompensé avec son film coup de poing, «Les Misérables» (prix du jury à Cannes, César du meilleur film...), Ladj Ly rêvait depuis vingt ans d'ouvrir une école de cinéma dans le quartier où il a grandi et débuté en filmant les violences urbaines de 2005. Gratuite et sans conditions de diplôme, l'école Kourtrajmé ne cesse d'essaimer et avait lancé en janvier une nouvelle formation à l'art, pilotée par JR.

