Une nouvelle espèce d'araignée aux couleurs du Joker baptisée en hommage à Joaquin Phoenix

Des chercheurs ont baptisé une nouvelle espèce d'araignée en hommage au personnage de super-vilain «Joker», et son acteur Joaquin Phoenix.

Découverte en Iran, l'araignée de la famille des Eresidae appartient au genre des araignées aranéomorphes, dites Loureedia. Elle a été nommée d'après le nom de l'acteur américain : «Loureedia phoenixi». Les chercheurs ont eu l'idée de cette appellation en raison des motifs blancs et rouges sur son dos, qui évoquent le sourire crispant du «Joker».

New arachnid species discovered in Iran - the Joker Spider pic.twitter.com/W1WfNazRKo

— My______ TP (naming right's available-dm for info) (@cementhead67) July 4, 2020