Martin Solveig lance Alma Studio, une appli de contes pour les enfants

Le DJ a tout récemment lancé un projet pour le moins inattendu. Il a imaginé une appli de contes audios pour les enfants de 3 à 10 ans. Des histoires racontées par une pléiade d’artistes de renom.

Quand il n’est pas derrière les platines, Martin Solveig aime lire des histoires à sa fille. Un goût pour les contes qu’il prolonge en créant Alma studio. Lancée le 30 juin dernier, cette application permet au jeune public d’écouter des histoires audio sans écran, puisque ce dernier s'éteint dès que le récit débute, ne laissant la place qu'au récit.

Un projet né avant le confinement, et qui lui a demandé un an de développement, comme l’a expliqué Martin Picandet de son vrai nom au micro de Philippe Vandel, sur Europe 1, et pour lequel il s’est entouré de voix bien connues du public.

Gad Elmaleh, François Rollin, José Garcia… prêtent leur voix aux héros

Acteurs, humoristes ou musiciens, c’est un casting 5 étoiles qu’il a réuni pour mener à bien cette initiative qui recense déjà plus de 50 histoires originales. Parmi eux Cocoon, Clovis Cornillac, Virginie Efira, José Garcia, Eric Judor, Gerard Jugnot, Daniel Mesguich, François Rollin mais aussi des humoristes de la jeune génération à l’instar de Fadily Camara et Hakim Jemili, le journaliste Augustin Trapenard... ou encore Gad Elmaleh, qui a salué le projet sur Twitter.

Martin Solveig a lui aussi prêté sa voix aux personnages de ces histoires mais a surtout signé, logiquement, de nombreuses musiques pour l’application. Il n’exclut pas non plus de proposer aussi des histoires qu’il aura lui-même écrites. Une application qu’il est possible de tester gratuitement, mais qui fera ensuite l’objet d’abonnements mensuel (7,99 €) ou annuel (59, 99 €).

