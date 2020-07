«Partir en livre» : la grande fête du livre jeunesse revient en France dès le 8 juillet

Bonne nouvelle pour les enfants qui entament leurs vacances scolaires. Du 8 au 19 juillet, la sixième édition de «Partir en livre» est maintenue, non seulement sur le web mais aussi partout sur le territoire.

Alors que la crise sanitaire a fortement impacté le secteur du livre, il y a heureusement des initiatives qui ont pu être maintenues. «Partir en livre» en fait partie. Si le numérique a été développé davantage pour cette édition, de nombreuses actions «live» sont néanmoins organisées à travers tout le territoire, malgré des conditions sanitaires qui ont forcé les organisateurs à restreindre l'offre de cette année 2020.

des évènements pour tous

Grâce aux subventions accordées par le CNL, des centaines d'événements se tiennent dès ce 8 juillet sur tout le territoire pour donner envie aux enfants de se plonger dans la lecture.

Le dispositif peut-être parfois très simple, comme une simple boîte à livres - ces petites «cabanes» à livres où l'on peut récupérer des ouvrages gratuitement - comme plus complexes et ludiques. Aux jeunes lecteurs, selon leur lieu de résidence ou de vacances, d'aller assister à des ateliers de lectures, des siestes acoustiques littéraires, de faire la lecture sur télésièges, des concours d'écriture ou encore des chasses au trésor littéraires.

Pendant le Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil, on avait découvert les «parcs d'attraction littéraires». Ces derniers se transforment pour l'occasion en des versions mobiles : quatre «ParcoTruc(k)s» ou «ParcoMobiles» sont aménagés pour se promener à travers une vingtaine de villes du département de Seine Saint-Denis, pour offrir un peu d'évasion aux enfants qui ne peuvent pas partir en vacances. Le principe est simple : à bord d'un camion et de trois tentes, les enfants peuvent découvrir des héros de BD jeunesse lors de courts ateliers de vingt minutes. Ariol, Le loup en slip, Akissi... De nombreux héros issus de la bande dessinée contemporaine ont répondu présents pour offrir de bons petits moments de divertissement.

Enfin, 17 000 «chèques Lire» d'un montant de 12 euros ont été financés par le Centre National du Livre et le Groupe Up pour permettre aux enfants de se rendre en librairie et d'acheter un ou plusieurs ouvrages de leur choix.

des contenus ludiques et pratiques sur le net

Premier intérêt du dispositif numérique : la carte interactive du site Internet de Partir en livre. En rentrant sa ville ou son code postal, on peut découvrir quels sont les évènements qui se tiennent à côté de chez soi.

Les organisateurs de «Partir en livre» ne se sont pas arrêtés là et surfent sur tout ce qui a fonctionné pendant le confinement : à savoir développer les activités et les contenus sur le web. Des rendez-vous avec des invités du secteur du livre (auteurs, bibliothécaires, libraires, illustrateurs) viennent ainsi transmettre leur savoir, donner leurs conseils de dessins, de scénarisation ou de lecture dans des petites vidéos diffusées sur le site, mais aussi sur les réseaux sociaux sous le hashtag #PartirEnLivre.

