Pourquoi il faut visiter le Louvre dès sa réouverture ce lundi

Le Louvre rouvre le 6 juillet prochain grâce à des conditions sanitaires strictes et malgré la fermeture de certaines salles.

Pourtant, s'il y a bien un moment où il faut visiter à nouveau le plus grand musée du monde, c'est sans aucun doute maintenant. On vous dit pourquoi.

Loin de la foule

Comme pour la plupart des musées parisiens, il faudra, dès le 6 juillet, être muni d'un billet acheté en ligne, avec réservation d'un créneau horaire obligatoire (tout comme le port du masque), même si l'achat d'un ticket au guichet restera possible dans la limite des places disponibles. Ce dispositif permet de contrôler les flux. Ainsi, si le nombre de visiteurs du Louvre oscille habituellement entre 30 000 et 50 000 par jour - avec, l'été, 80 % de visiteurs étrangers - , Jean-Luc Martinez, le directeur du musée, estime qu'il devrait se situer cette fois entre 5000 et 10 000 visiteurs par jour.

Les 45 000 mètres carrés du musée ne seront, certes, pas totalement ouverts au public, comme les salles renfermant les chefs-d'oeuvres de Rembrandt ou de Vermeer, mais bien d'autres trésors y seront à découvrir et ce, en toute tranquillité.

Finies donc les marées humaines devant les plus célèbres tableaux. A vous La Joconde et les mystères du sourire de Mona Lisa, Le radeau de la méduse et ses naufragés désespérés, ou La Liberté guidant le peuple et son souffle patriotique.

Retrouvez le musée du #Louvre à partir du 6 juillet !





Réservez votre billet https://t.co/AkryYhMHBB pic.twitter.com/3BZ1RLSJtK — Musée du Louvre (@MuseeLouvre) June 30, 2020

Place aux plus jeunes

Privé d'une grosse partie de son public, et en attendant l'ouverture des deux expositions du printemps repoussées à l'automne prochain («Albrecht Altdorfer. Maître de la Renaissance allemande» et «Le corps et l'âme, de Donatello à Michel-Ange. Sculptures italiennes de la Renaissance»), Le Louvre a dû se réinventer. Jean-Luc Martinez estime dans une interview au Monde que cet été reste l'occasion de «reconquérir les publics de proximité». Et durant cette période de vacances, les centres de loisirs en constitue une grosse part. Les groupes d'enfants et leurs animateurs seront donc accueillis dans la Petite Galerie - l'espace pour enfants - dans le cadre de «vacances apprenantes» prônées par le Ministère de l'Education Nationale.

D'autre part, des visites guidées d'une vingtaine de minutes, gratuites et en petits groupes, sont organisées dans l'institution jusqu'à fin septembre. Sans réservation, elles sont disponibles en français ou en anglais.

Enfin, le musée Delacroix - qui dépend du Louvre - est accessible gratuitement au public depuis sa réouverture et ce, pour tout l'été. Moins connu, ce lieu magnifique fut aussi l'atelier et la dernière demeure de l'artiste. Il renferme quelques unes de ses oeuvres majeures et s'avère être une parenthèse de quiétude grâce à ses larges salons et son jardin fleuri en plein coeur de la capitale.

Retrouvez toute l'actualité des musées ICI