«Tout simplement noir», «Lucky Strike», «Scooby !» : voici les 3 films à voir ce mercredi 8 juillet

La comédie «Tout simplement noir» qui dénonce le racisme avec humour, le thriller décapant «Lucky Strike» et le film d'animation «Scooby !» adapté du célèbre dessin animé... Voici les trois longs-métrages à découvrir à partir du mercredi 8 juillet au cinéma.

«Tout simplement noir», de Jean-Pascal Zadi et John Wax

Avant même de sortir en salles, cette comédie a créé le buzz avec son casting XXL (Mathieu Kassovitz, Eric Judor, Fary, Claudia Tagbo, Lucien Jean-Baptiste…) et un thème plus que jamais d’actualité, alors que les manifestations contre le racisme et les violences policières ont été nombreuses partout dans le monde, après la mort de l’Afro-Américain de George Floyd aux Etats-Unis et l’affaire Adama Traoré en France. Jean-Pascal Zadi, à la fois réalisateur et interprète principal de ce long-métrage tourné à la manière d’un faux-documentaire, caméra à l’épaule, incarne JP, un acteur loin d’être bankable qui souhaite organiser la première marche de contestation noire dans l’Hexagone. Le jeune homme qui s'apparente parfois à un militant mythomane, se lance dans une grande campagne de séduction pour rallier des personnalités à sa cause. Le résultat donne un enchaînement de sketchs plutôt drôles où chaque intervenant use de l’autodérision pour dénoncer les clichés et évoquer le communautarisme avec humour.

«Lucky Strike», de Yong-hoon Kim

En matière de thriller, la Corée du Sud excelle depuis quelques années. Dernier exemple en date, «Parasite» qui a raflé tous les prix les plus prestigieux du 7e art, jusqu’à son triomphe aux Oscars en février avec quatre statuettes. S’il n’atteint pas le niveau du film de Bong Joon-ho, le premier long-métrage Yong-hoon Kim est plus que prometteur, et détonne par son histoire à tiroirs à l’atmosphère oppressante, son humour noir et son traitement original non chronologique. «Lucky Strike», du nom d’une célèbre marque de cigarettes, s’intéresse au départ à un employé de sauna qui peine, avec sa femme et sa mère handicapée, à joindre les deux bouts. Alors qu’il range les vestiaires de l'établissement, l’homme trouve une valise qui renferme des dizaines de billets de banque. Un pactole qui pourrait bien changer sa vie, alors qu’il vient de se faire virer. Mais il n’est pas le seul à s’intéresser à ce butin. Un agent de l’immigration peu scrupuleux compte sur cette somme pour éponger ses dettes. Tout comme un clandestin chinois et une jeune tenancière de bar. Autant de personnages qui de victimes passent à meurtriers, et dont les destins sont tous entremêlés. «Je voulais montrer un échantillon particulier de la société moderne qui sombre peu à peu, et comment tous les maux et afflictions ont dans ce cas tendance à s’assembler», explique le réalisateur qui n'a pas oublié d'ajouter une bonne dose de violence à son récit.

«Scooby !», de Tony Cervone



Destiné à un jeune public, ce long-métrage d’animation revisite les aventures du célèbre chien Scooby-Doo, et démontre comment, accompagné de son copain Sammy, et de la bande d’enquêteurs incarnés par Velma, Daphné et Fred, il est devenu l’un des membres fondateurs de l’équipe Mystère et Cie. Ces héros vont devoir affronter de nouveaux ennemis. On découvrira que le dogue allemand est issu d’une noble lignée et voué à un destin incroyable. «Scooby !» revient donc sur les origines de ces joyeux compagnons bien connus aussi des parents. «Scooby-Doo dégage une part de magie. La série a été créée il y a plus de cinquante ans et fait partie intégrante de notre culture. Dans ce film spectaculaire et délirant, non seulement Scooby-Doo est le protagoniste des scènes d'action et de comédie, mais c'est aussi l'occasion d'en apprendre un peu plus sur lui», déclare Tony Cervone, réalisateur de ce divertissement qui apportera joie et gaieté à l’été 2020.

