Trois spectacles jeunesse à voir en ligne cet été

Les vacances scolaires débutent ce lundi 6 juillet. Pour occuper les enfants entre deux sorties, ou alors que les derniers jours au travail sont à boucler, voici trois spectacles et contes jeune public encore disponibles en ligne, alors que la réouverture complète des salles se fait encore attendre.

De Nora Hamzawi à la Comédie Française, en passant l'Opéra de Paris, les bambins pourront quand même découvrir de belles histoires à la maison avant de retrouver à la rentrée les salles de spectacles.

«Guignol» vu par l’humoriste Nora Hamzawi

En attendant de retrouver la scène 13 au 16 octobre au Casino de Paris avec son « Nouveau spectacle », l’humoriste a lancé un soir d’insomnie durant le confinement, sa plate-forme de théâtre en ligne. Baptisé le théâtre d’En attendant, le site propose de découvrir un spectacle jeunesse de son cru : « Guignol et le voleur de masque ». Inspirée par la célèbre marionnette lyonnaise bien connue des familles et des petits, Nora Hamzawi a imaginé une histoire en lien avec l’actualité et s’est associée à Baptiste Rank, manipulateur expert et directeur du théâtre de marionnettes des Buttes Chaumont, pour créer ce spectacle de 18 minutes. Un show disponible gratuitement pour lequel les internautes peuvent également laisser une contribution libre de 5, 10 ou 25 euros « pour ceux qui ont la nostalgie des carrés or » s’amuse Nora Hamzawi, reprenant ainsi le principe du chapeau.

Le week-end des contes lus par les comédiens du Français

Le 30 mars dernier, la Comédie Française a lancé pour la première fois de son histoire sa chaîne en ligne : La Comédie continue ! Une initiative que la maison de Molière a décidé de poursuivre malgré le déconfinement, et alors que l’Institution n’a pas encore rouvert ses portes. Chaque semaine, un nouveau programme est proposé avec notamment, les samedis et dimanche à 16 h 30, le rendez-vous « Les acteurs parlent aux enfants » : un conte destiné au jeune public y est lu par un comédien de la troupe.

l’opéra jeune public de Mozart « BASTIEN ET BASTIENNE » mis en ligne par l’Opéra de Paris

Alors que pendant le confinement, l’Opéra de Paris a mis en ligne de nombreux grands classiques du répertoire chorégraphique et lyrique, l’établissement poursuit encore un peu l’aventure cet été. Jusqu’au 19 juillet, le jeune public pourra ainsi découvrir « Bastien et Bastienne », opéra de Mozart écrit à l’âge de 12 ans, pour une immersion dans le monde de l’art lyrique à travers l’histoire d’un jeune berger et d’une jeune bergère. Un spectacle chanté et récité en français, accessible dès 6 ans.

