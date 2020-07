La BD s'expose pour la première fois à l'Académie des beaux-arts

L'Académie des beaux-arts a annoncé une exposition consacrée à l'oeuvre biographique d'Emmanuel Guibert. Une première pour cette institution qui n'avait jamais organisé d'exposition de BD.

Du 9 septembre au 18 octobre 2020, Emmanuel Guibert sera l'invité de l'Académie des beau-arts à travers une exposition des planches de deux séries consacrées aux vies de deux de ses amis : l'ancien G.I. Alan Ingram Cope et le photo-reporter Didier Lefèvre.

S'il est devenu une véritable star des cours d'école grâce à ses séries comme Ariol ou encore Sardines de l'espace, Emmanuel Guibert possède par ailleurs une étonnante oeuvre biographique.

Un hommage aux biographies dessinées d'Emmanuel Guibert

En se penchant sur l'oeuvre d'Emmanuel Guibert, l'Académie des beaux-arts rend également hommage au genre de la biographie dessinée. L'auteur de bandes dessinées, sacré en janvier 2020 Grand Prix de la Ville d'Angoulême pour l'ensemble de son oeuvre, s'était auparavant plongé dans les destins de ces deux hommes exceptionnels. Alan Ingram Cope avait fait l'objet de plusieurs volumes : La guerre d'Alan, L'enfance d'Alan et Alan et Martha. Didier Lefèvre était, lui, au centre de la trilogie Le Photographe qui avait, à sa sortie entre 2000 et 2006, révolutionné le genre grâce à un montage de photos et de dessins qui se complètent et se confondent.

Au programme pour cette exposition s'inscrivant dans «BD 2020» : beaucoup de dessins évidemment mais aussi photographies et objets renvoyant à chacune des époques évoquées dans ces biographies dessinées : la crise de 1929 en Californie, la Seconde Guerre mondiale et l'Afghanistan des années 1980.

Alors que la dessinatrice Catherine Meurisse avait été élue le 15 janvier dernier dans la section peinture, l'Académie des beaux arts fait, avec cette exposition, un pas de plus vers la reconnaissance du neuvième art.

