Pierre Palmade présente sa nouvelle comédie « Assume Bordel ! » cet été

L’auteur et humoriste Pierre Palmade dévoilera sa nouvelle comédie « Assume Bordel ! » au théâtre du Marais à partir du 5 août.

Il était pressé de retrouver les planches. Alors qu’il reprendra à partir d’octobre sa tournée « Pierre Palmade joue ses sketchs », spectacle best-of de sketchs qu’il affectionne, piochés au fil de ses précédents one-man shows et dévoilé en novembre 2019 au Point Virgule, l’humoriste ne compte pas chômer cet été.

Il montera sur les planches avec « Assume Bordel ! ». Une nouvelle comédie que l’humoriste a présenté sur Facebook comme « un plaidoyer pour la tolérance à tous les niveaux » et « une version gay de "Ils s’aiment" », spectacle culte de Pierre Palmade et Muriel Robin, créé en 1996 et campé, à l’époque, par Palmade lui-même et Michèle Laroque.

Avec «Assume Bordel !», il compte cette fois livrer une série de saynètes autour de la vie d’un couple homo ensemble depuis trois ans, dont l’un s’assume et l’autre pas. Une situation qui provoque des disputes en cascade alors que, sur scène, Benjamin, militant pour la cause gay, ne souhaite qu’une chose, vivre son histoire d’amour au grand jour, et n’a qu’une envie, que son compagnon, Pierre, assume son homosexualité.

Une comédie que Pierre Palmade mettra en scène et qu’il interprètera au côté de Benjamin Gaulthier, avec qui il partageait déjà l’affiche en 2013 dans « Le fils du comique ». Membre de la troupe à Palmade, ce dernier a notamment joué dans « L’entreprise » et s’est illustré l’année dernière dans la drolissime comédie de Nicolas Lumbreras « Jean Louis XIV ».

Retrouvez toute l'actualité Théâtre ICI