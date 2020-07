Renaud sort une chanson sur le coronavirus et défend Didier Raoult

«Coronavirus, connard de virus» : tel est le refrain du nouveau titre de Renaud, intitulé «Corona song». Le chanteur a créé la surprise avec cette chanson inattendue sur le Covid-19, dans laquelle il défend le controversé Professeur Didier Raoult.

Dans son clip, visible sur Youtube et Facebook ce mercredi soir, Renaud évoque plusieurs sujets liés à la crise sanitaire comme le traitement par les chaînes d'infos, la difficulté d'être enfermé, le professeur Didier Raoult injustement traité selon lui, les caissières mal payées ou encore les enfants qui ne peuvent plus aller à l'école. Renaud a écrit ce morceau avec ses amis dans le Sud.

«Quand je pense au brave docteur Raoult... »



«Coronavirus, connard de virus. T'as débarqué un jour de Chine, retournes-y qu'on t'y confine. Dans ce pays, on bouffe du chien, des chauves-souris et du pangolin», lance Renaud en introduction de ce nouveau titre. Des paroles qui font déjà polémique sur les réseaux sociaux. «J'en peux plus d'être cloîtré chez moi, je veux voir le monde comment il va. Je veux respirer de l'air bien pur, je veux retrouver la nature», poursuit-il.

«Quand je pense au brave docteur Raoult, conchié par des confrères jaloux, par des pontes, des sommités», lance également Renaud, arborant son célèbre bandana rouge en guise de masque. Le clip a été entièrement tourné à l'Iphone à l’Isle-sur-la-Sorgue (Vaucluse), en pleine nature.

Ce titre surprenant sonne comme une sorte de cadeau à ses fans, et est disponible en streaming et sur YouTube. Sur Twitter, les commentaires négatifs pleuvent, certains taxant le chanteur de raciste, d'autres regrettant ses anciennes chansons.

Il est tristement loin le Mistral gagnant. #Renaud — Lucas Pierre (@lucsprre) July 8, 2020

Beau combo, le clip de Renaud sur le coronavirus. Racisme et complotisme, impeccable. — Padre_Pio (@Padre_Pio) July 8, 2020

Sérieux, à quel moment, quand t'as à ton actif des titres comme Hexagone, Mistral Gagnant, La Chanson du Loubard, La Tire à Dédé, Deuxième Génération, et j'en passe, tu arrives à pondre ce genre d'étron fumant totalement à l'opposé de ce que t'as pu être ??? #Renaud — Anthony D (@lecrivaillon) July 8, 2020

Mes oreilles et mes yeux saignent, je viens de voir et d'entendre la chanson de Renaud.



C'est terrible. — (@Fizzy_shrimp) July 8, 2020

Mais qu’ils sont loin les textes forts de Renaud que j’adorais...#renaud #naufrage triste déchéance... — JustMe (@liloute51) July 8, 2020

Rimes pauvres et racistes, chanson digne du niveau CM2. #Renaud dont j'étais fan enfant et ado est mort dans mon cœur depuis longtemps.





Il vient de définitivement sceller sa propre tombe avec ce mauvais morceau gênant. Arrêtez de le faire chanter, bordel de merde ! https://t.co/jvDo4mP3fj — Alice BEGUET (@LISATUE) July 8, 2020