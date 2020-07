Concerts, expos, visites, cinéma… les événements gratuits à Paris cet été

Le domaine de la culture a été lourdement impacté par l'épidémie de Coronavirus. Pour relancer l'activité, permettre à ceux qui ne partiront pas de bénéficier d'une offre culturelle variée mais aussi aux artistes de renouer avec le public, de nombreux rendez-vous culturels seront proposés gratuitement cet été à Paris et en Ile-de-France.

Concerts, séances de cinéma, lectures, visites guidées de la Capitales... cet été, la culture se vit essentiellement en plein air.

Le cabaret sauvage tout un programme estival en accès libre

Le Cabaret sauvage se réinvente cet été et dévoile une programmation en dehors de son nouveau chapiteau, inauguré en octobre dernier. Pour relancer l’activité culturelle et mettre en lumière la scène musicale locale cet été, le site a concocté une série de concerts donnée en plein air et en accès libre jusqu’au 30 août, dans le respect des gestes barrières.

Tous les vendredis de 17 h à 23 h, jusqu’au 28 août, exception faite du 24 juillet, la terrasse Latino du Cabaret Sauvage vibrera au rythme des sons sud-américains avec des concerts et DJ sets orchestrés par l’équipe de Fiesta de cumbia de Paris. Les samedis et dimanches, de 16 h à minuit, le lieu proposera ses week-ends !Sauvage?. Des soirées hybrides consacrées aux musiques actuelles et électro qui mêleront concerts, DJ sets et animations. Sans oublier son festival des confinés, du 24 au 26 juillet, co-conçu avec Toma Feterman de La carvane passe. Trois concerts seront donnés au minimum chaque soir, avec entre autres Mourad de La rue Kétanou, Gari et Blu de Massilia Sound System, La caravane passe, Souad Asla ou encore Java.

Alors qu'en raison des règles sanitaires, le site peut accueillir environ 250 personnes simultanément, il pense pouvoir accueillir chaque jour le double grâce au «turn-over des spectateurs» explique-t-il dans un communiqué.

Le festival de cinéma en plein air de la Villette

Toujours sur le site de la Villette, le festival de cinéma en plein air, maintenu du 22 juillet au 23 août, réunira les cinéphiles autour de ce rendez-vous gratuit largement plébiscité. Comme tous les ans, les spectateurs pourront installer leurs plaids et transats sur la pelouse de la Villette pour assister aux projections en plein air de classiques du 7eart, avec cette année une programmation articulée autour d’un thème de circonstance : « Grandeur Nature ».

L’occasion par exemple de redécouvrir « Easy rider » de Dennis Hopper, « Mad Max : Fury road » de George Miller, « Into the wild « de Sean Penn, « Thelma et Louise » de Ridley Scott, « La Mort aux trousses » d’Alfred Hitchcock, « Arizona Dream » d’Emir Kusturica ou encore « Le Grand Bleu » de Luc Besson. Cette année, il sera toutefois nécessaire de réserver en amont. Les inscriptions se feront sur le site lavillette.com, chaque lundi de chaque semaine, à partir du 20 juillet, à 11h.

Visites guidées et jeux de piste dans Paris

Si l’activité redémarre, la Capitale accueillera cependant moins de touristes cet été. Alors que la saison estivale s’annonce inédite, l’office de tourisme de la capitale invite, dans le cadre du plan de relance, les franciliens à redécouvrir Paris à travers plus de 700 visites guidées gratuites. Elaborés en collaboration avec la ville de Paris et la Fédération des guides interprètes et conférenciers quinze parcours seront proposés jusqu’au 30 août.

Parmi eux les visiteurs, franciliens et parsisiens pourront se lancer dans un jeu de piste à faire en famille sur la Butte Montmartre, marcher dans les pas du street art à la Butte aux cailles, découvrir le quartier de Saint-Germain-des-prés de l’époque des Lumières à celles du jazz, plonger dans les secrets du Marais de Charles V à Jim Morisson ou encore partir sur la piste des trois mousquetaires. Les visites sont gratuites, mais les réservations indispensables sur parinfo.com

Plus de 230 événements culturels gratuits en Ile-de-France cet été

En Ile-de-France cette fois, ce sont 235 rendez-vous culturels qui seront organisés tout l’été. Imaginé par le ministère de la Culture et développé par le DRAC Ile-de-France, pour soutenir l’emploi artistique et permettre aux familles et aux jeunes qui ne partiront pas en vacances de profiter d’une offre culturelle riche et variée, plus de 230 projets artistiques ont été sélectionnés et soutenu par la région et seront accessibles gratuitement. Concerts, expositions, spectacles, performances, balades contées, visites thématiques… toutes les disciplines seront représentées pour faire le plein de culture.

Concerts et lectures : les rendez-vous culturels de Paris plages

Dans le cadre du rendez-vous annuel Paris Plages, qui débutera le 18 juillet prochain, plusieurs événements culturels seront proposés gratuitement. Parmi eux, deux concerts seront donnés le 18 juillet, à 11h et 17 h 45, par l’Orchestre de Chambre de Paris. A noter également, le théâtre du Châtelet s’associe à l’événement cette année et organisera du 24 au 30 août un atelier d’initiation aux percussions africaines entre démonstration et fabrication d’instrument à partir de produits recyclés. La lecture sera aussi au centre de la programmation avec, entre autres, des ateliers de lecture destinés aux familles.

L’IMA offre des visites guidées pour le prix d’une entrée simple le week-end

Parce que rien ne vaut une visite guidée, l’Institut du monde arabe proposera les samedis et dimanches, en juillet et en août, de profiter gratuitement d’une visite accompagnée par un guide conférencier pour toute place achetée. L’occasion de partir à la découverte du monde et des cultures arabes à travers une sélection d’œuvres avec un professionnel. Des visites proposées de 15 à 17 h.